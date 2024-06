Năm 2023, người dân bị lừa đảo trực tuyến khoảng 10.000 tỷ đồng

(GLO)- Trong năm 2023, tổng số tiền người dân bị lừa đảo trên mạng khoảng 8.000-10.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2022.

Theo vneconomy.vn, năm 2023, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông) ghi nhận khoảng 13.900 vụ tấn công mạng vào các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng (tương đương 3,6% GDP).

Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp ngăn chặn nhưng nhiều người vẫn mắc lừa. Trong năm 2023, tổng số tiền người dân bị lừa đảo trên mạng khoảng 8.000-10.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2022. Trong đó, có 91% thông tin liên quan đến lĩnh vực tài chính và 73% người dùng thiết bị di động, mạng xã hội… liên tục nhận tin nhắn, cuộc gọi lừa đảo.

Theo TTO, để ngăn chặn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Cục An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) sắp tới sẽ cung cấp miễn phí phần mềm giúp phát hiện lừa đảo qua mạng. Dự kiến, phần mềm chống lừa đảo sẽ mở thử nghiệm diện hẹp trong tháng 6 và chính thức ra mắt vào tháng 7-2024.