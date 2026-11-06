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Thế giới

Mỹ mở rộng trừng phạt mạng lưới doanh nghiệp liên quan Prince Group tại Campuchia

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, TTO, AFP)

(GLO)- Ngày 5-11, Mỹ tiếp tục mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới doanh nghiệp liên quan Tập đoàn Prince Group tại Campuchia, nhắm vào 4 cá nhân và 41 thực thể bị cáo buộc hỗ trợ tổ chức này che giấu tài sản, né tránh trừng phạt và duy trì hoạt động tài chính quốc tế.

Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) đã đưa 4 cá nhân và 41 thực thể có liên hệ với Prince Group vào danh sách trừng phạt.

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Trần Chí, 38 tuổi, người gốc Trung Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group bị cáo buộc điều hành các khu phức hợp lừa đảo mạng ở Campuchia. Ảnh: Prince

Động thái này nhằm vào hệ thống công ty bình phong, doanh nghiệp và các trung gian tài chính được cho là giúp tổ chức duy trì hoạt động sau những đợt trừng phạt trước đó vào tháng 10-2025 và tháng 6-2026.

Trong số các cá nhân bị trừng phạt có Qiu Yong, một nhân vật cấp cao của Prince Group, bị cáo buộc điều hành nhiều công ty tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và kiểm soát các doanh nghiệp ở Hong Kong (Trung Quốc), hoạt động trong lĩnh vực cho vay và kinh doanh thương mại.

Zhao Mengyao, trợ lý của Qiu Yong, cũng bị đưa vào danh sách do có liên hệ với nhiều công ty thuộc mạng lưới này.

Hai cá nhân còn lại là He Yujing, vợ của doanh nhân Chen Bo, và Visal Pang, 1 cộng sự của Prince Group.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, những người này bị cáo buộc nắm giữ tài sản hoặc doanh nghiệp thay mặt Chen Bo, trong đó có các bất động sản và cơ sở kinh doanh tại Nhật Bản và Campuchia.

Mỹ cáo buộc mạng lưới này thu lợi hàng tỷ USD từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, bao gồm lừa đảo đầu tư tiền điện tử, lừa đảo tình cảm và những hình thức gian lận trên mạng khác.

Nhiều hoạt động được cho là diễn ra tại các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á, nơi người lao động bị buôn bán hoặc cưỡng ép thực hiện hành vi phạm pháp.

Trong đợt này, Mỹ cũng trừng phạt Chui Kok Wa, công dân Malaysia bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo tại Madagascar, gây thiệt hại hơn 400.000 USD cho các nạn nhân Mỹ.

Prince Group từng bị Mỹ trừng phạt từ tháng 10-2025, sau đó tiếp tục bị mở rộng các biện pháp vào tháng 6-2026.

Trước đó, Trần Chí, nhân vật sáng lập Prince Group, đã bị Campuchia bắt giữ và dẫn độ sang Trung Quốc hồi tháng 1-2026.

Chính quyền Campuchia cũng thông báo bắt giữ nhiều nhân vật cấp cao liên quan và phong tỏa tài sản trị giá gần 1 tỷ USD.

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