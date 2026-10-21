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Thế giới

Mỹ đẩy mạnh thu hồi thị thực, vượt mốc 300.000 trường hợp

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTXVN, TTO, Reuters)

(GLO)- Ngày 20-10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thu hồi hơn 300.000 thị thực kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1-2025, trong bối cảnh Washington tăng cường kiểm soát nhập cư.

Trước đó, số liệu cập nhật ngày 10-8 của Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận hơn 175.000 thị thực bị thu hồi. Con số được công bố mới nhất này cho thấy hoạt động này tiếp tục được đẩy mạnh trong những tuần gần đây.

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Mẫu đơn xin visa H-1B cùng một hộ chiếu Mỹ trong ảnh chụp tháng 9-2025. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết các biện pháp thu hồi thị thực nhằm vào người nước ngoài vi phạm pháp luật, gian lận hoặc gây nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Ông khẳng định số lượng và tốc độ thu hồi thị thực dưới chính quyền hiện nay vượt các chính quyền trước, trong đó ít nhất 4.000 trường hợp bị thu hồi thị thực liên quan đến hoạt động người nước ngoài đến Mỹ chủ yếu để sinh con.

Thống kê về các trường hợp bị thu hồi thị thực trong năm 2025 cho thấy khoảng 25% liên quan đến hành vi hành hung hoặc các tội danh tương tự, 22% liên quan đến lái xe khi say rượu hoặc chịu ảnh hưởng của chất kích thích, 7% liên quan đến trộm cắp và 7% liên quan đến lạm dụng hoặc phân phối chất gây nghiện.

Tổng thống Trump cho rằng chiến dịch siết chặt nhập cư và trục xuất nhằm củng cố an ninh trong nước. Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ quyền con người bày tỏ quan ngại về việc bảo đảm thủ tục pháp lý và quyền tự do ngôn luận.

Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ cũng tăng cường kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội của người nhập cư và người xin cấp thị thực.

Việc thu hồi thị thực không đồng nghĩa mọi trường hợp đều bị trục xuất. Biện pháp tiếp theo phụ thuộc vào tình trạng pháp lý và hoàn cảnh cụ thể của từng người.

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