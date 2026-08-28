Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Phóng sự - Ký sự

Mang con dấu đến bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai đứa con đã 15 và 13 tuổi, nhưng lần đầu tiên, vợ chồng anh Moong Văn Phong mới đi làm khai sinh cho con khi Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) mang con dấu đến tận bản để làm thủ tục cho dân.

Dịch vụ công vượt sông

8 giờ sáng một ngày đầu tháng 8, tôi theo chân 3 cán bộ, chuyên viên của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai (Nghệ An) vào bản Piêng Luống. Đây là chuyến "hành quân" hằng tuần, mang con dấu đến tận bản để phục vụ dân.

Các cán bộ, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công Nhôn Mai đi thuyền qua sông để đến Piêng Luống
Các cán bộ, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công Nhôn Mai đi thuyền qua sông để đến Piêng Luống

Piêng Luống nằm cách trung tâm xã biên giới Nhôn Mai tầm 7 km, nhưng phải qua sông. Ông Lô Văn Phượng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nhôn Mai, cùng 2 chuyên viên Cụt Thị Hương và Lô Thị Pá mang theo lỉnh kỉnh máy tính, con dấu, giấy in. Còn may, ban quản lý bản này đã tự sắm được máy in nên không phải mang theo. Chiếc xuồng máy chạy ngược dòng, vượt sông chừng 700 m thì cập bờ bên kia. Mỗi lần qua sông, 1 người kèm 1 chiếc xe máy mất phí 50.000 đồng. Nếu những ngày nước cạn, đi lại khó khăn, phí còn cao hơn, có khi gấp rưỡi, gấp đôi. Đây là chi phí không nhỏ với người vùng cao, nên việc mang dịch vụ công vào bản, người dân vừa đỡ tốn công đi lại vừa đỡ mất tiền qua sông, chưa kể người dân còn được miễn phí khi làm các thủ tục.

Đường đến Piêng Luống
Đường đến Piêng Luống

Rất đông người dân đã tập trung đến nhà văn hóa Piêng Luống, mang theo nhiều thứ giấy tờ để được cấp mới, sao y. Lần này, đúng dịp cô giáo Kha Thị Mơ, Trường mầm non Nhôn Mai, và một đồng nghiệp khác cũng vào bản để vận động người dân cho trẻ 3 tuổi đến trường. "Bản có 19 cháu đến tuổi vào mầm non, học tại điểm trường ở bản, nhưng chỉ có 9 cháu được bố mẹ đăng ký học. Nhiều cháu chưa được khai sinh. Chúng tôi phải đi vận động từng nhà, rất may có các anh chị trung tâm hành chính công vào nên thuận lợi hơn", cô Mơ thở phào.

Cầm cái giấy chứng sinh đã cũ, chị Moong Thị Xoa cứ rón rén trước cửa nhà văn hóa bản. Được cán bộ động viên, chị Xoa mới dám bước vào. Sinh con từ tháng 1.2025, nhưng đến nay chị Xoa mới đi làm thủ tục khai sinh cho con. "Vợ chồng em bận đi làm nên chưa khai sinh được", chị Xoa lý giải. Tương tự, anh Seo Văn Hải cũng mang giấy chứng sinh đi làm khai sinh cho con thứ 3 khi con đã 18 tháng. "Em bận quá, lần trước có ra xã làm nhưng quên mang giấy chứng sinh nên phải về không", anh Hải nói.

Một góc bản Piêng Luống
Một góc bản Piêng Luống

Nhiều trường hợp làm khai sinh muộn đã được giải quyết. Anh Moong Văn Phong và vợ ra đây rất sớm để làm khai sinh cho 2 con đã 15 và 13 tuổi. Anh Phong quê ở xã Hữu Dương. 20 năm trước, cả xã này phải di dời để xây thủy điện Bản Vẽ, anh Phong và một số ít hộ dân không tái định cư tập trung cách đó hơn 120 km, mà tự tìm chỗ ở mới. Do không có chỗ cư trú ổn định nên anh chưa được cấp căn cước công dân. May vợ anh quê ở bản này, nên vẫn còn giữ được giấy tờ tùy thân để làm giấy khai sinh cho 2 con. Sống biệt lập trong lòng hồ thủy điện nên các con của vợ chồng anh Phong chưa từng được đến trường. "Tôi muốn khai sinh cho con và rất muốn cho con đi học", anh Phong ấp úng nói.

Cùng cảnh ngộ, vợ chồng anh Kha Văn Hiền có 3 con đã trên 17 tuổi, nhưng đều chưa được làm thủ tục khai sinh. Việc làm khai sinh bây giờ lại vướng vì cả vợ chồng anh không còn giấy tờ tùy thân nào và xã cũ của vợ chồng anh đã xóa sổ từ gần 20 năm trước do phải di dân khỏi lòng hồ thủy điện. Để gỡ khó, ông Lô Văn Phượng kiên nhẫn hướng dẫn cho trưởng bản, đề nghị hỗ trợ vợ chồng anh Hiền xác nhận nhân thân để làm căn cước công dân rồi khai sinh cho con.

Các chuyên viên hướng dẫn và thực hiện các thủ tục hành chính cho dân
Các chuyên viên hướng dẫn và thực hiện các thủ tục hành chính cho dân

Vừa làm vừa "hứng" sóng điện thoại

Piêng Luống có 96 hộ dân, trong đó có 18 hộ sống ở cụm Con Tọc, nằm cách nhà văn hóa bản chừng 30 phút đi bộ. Anh Và Bá Chìa và vợ địu theo con đến đăng ký kết hôn sau gần 2 năm chung sống.

Tưởng rằng chỉ ít phút là xong nhưng không ngờ lại kéo rất lâu vì sóng điện thoại quá yếu. Ở Con Tọc sóng điện thoại mạnh, nhưng xuống nhà văn hóa bản thì sóng gần như biến mất. Chị Lô Thị Pá phải hỗ trợ cài đặt lại tài khoản VNeID. Anh Chìa nhiều lần mang điện thoại chạy ra ngoài khoảng đất trống hứng sóng chờ tin nhắn mã OTP. Nhận được tin, quay vào thì mã OTP đã hết hạn, phải làm lại từ đầu. Sau 5 lần nhập sai, tài khoản bị khóa. Chị Pá phải hướng dẫn cho anh Chìa hôm sau tài khoản mở, gọi điện để chị Pá hướng dẫn thực hiện các bước còn lại.

Các chuyên viên hướng dẫn và thực hiện các thủ tục hành chính cho dân
Các chuyên viên hướng dẫn và thực hiện các thủ tục hành chính cho dân

Sống trong rừng, địa hình chia cắt, cách trở núi sông nên lâu nay người dân ở đây ít quan tâm đến làm các thủ tục hộ tịch. "Ban quản lý bản cũng đã vận động rất nhiều, nhưng nhiều hộ vẫn không quan tâm. Bây giờ hành chính công vào tận bản phục vụ, dân thấy thuận lợi nên đã đi làm đông đủ", Trưởng bản Piêng Luống Lương Văn Việt phấn khởi.

Chị Lô Thị Pá hướng dẫn anh Và Bá Chìa cài đặt lại tài khoản VNeID trên điện thoại
Chị Lô Thị Pá hướng dẫn anh Và Bá Chìa cài đặt lại tài khoản VNeID trên điện thoại

Không chỉ khó khăn do đường sá cách trở, sóng viễn thông chập chờn, nhân sự trung tâm này hiện chỉ có 5 người (đang thiếu 3). Chưa kể, các thủ tục hộ tịch hiện nay người dân đều phải thực hiện trên VNeID, nhưng hầu hết người dân ở đây chưa thể tự thực hiện trên điện thoại di động thông minh, các chuyên viên phải hỗ trợ từng bước một.

Niềm vui của một người dân Piêng Luống sau khi được cấp mới và in sao nhiều giấy tờ tùy thân để chuẩn bị cho con đi học
Niềm vui của một người dân Piêng Luống sau khi được cấp mới và in sao nhiều giấy tờ tùy thân để chuẩn bị cho con đi học

Ông Lô Văn Phượng cho biết chính sách an sinh của nhà nước dành cho đồng bào dân tộc miền núi là khá nhiều, như: cấp bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền ăn hàng tháng cho học sinh, cấp phát gạo cho hộ nghèo, hỗ trợ giống chăn nuôi… Nếu không có các giấy tờ tùy thân sẽ rất khó thực hiện. "Chúng tôi mang dịch vụ công đến không chỉ để giải quyết thủ tục mà còn giúp bà con hiểu rõ vì sao các giấy tờ ấy lại cần thiết như vậy", ông Phượng nói.

Ông Lô Văn Phượng trả giấy khai sinh tại nhà cho người dân
Ông Lô Văn Phượng trả giấy khai sinh tại nhà cho người dân

Quá trưa, chiếc xuồng máy rời Piêng Luống khi cơn mưa chiều bắt đầu nặng hạt. Tập giấy A4 dày cộm do các chuyên viên mang theo không còn dư tờ nào. Nhiều đứa trẻ ở đây sẽ được trả giấy khai sinh trong vài ngày tới. Với nhiều người, đó chỉ là một tờ giấy, nhưng với những đứa trẻ vùng cao, đó là tấm "giấy thông hành" đầu tiên để được đến trường, được khám chữa bệnh, được hưởng chính sách an sinh dành riêng cho đồng bào dân tộc vùng cao. Và với những cán bộ, chuyên viên hành chính công xã Nhôn Mai, hành trình mang con dấu vượt sông, băng rừng sẽ vẫn tiếp tục.

Xã Nhôn Mai gồm 2 xã cũ sáp nhập, có 21 bản nằm cách trở (nay còn 13 bản). Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, để người dân được tiếp cận dịch vụ công thuận lợi nhất, xã đã bố trí Trung tâm Phục vụ hành chính công làm việc ở 2 địa điểm cố định là trụ sở UBND xã và trụ sở Đảng ủy, đoàn thể xã (2 trụ sở cách nhau 22 km), mỗi nơi 2 - 3 ngày/tuần. Ngoài ra, trung tâm còn làm việc di động, vào tận các bản mỗi tuần 1 lần vào các ngày thường và 1 tháng 1 - 2 lần vào các ngày thứ bảy, chủ nhật để phục vụ người dân.

Theo Khánh Hoan (TNO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Nửa đời tìm cha, một đời lưu giữ ký ức

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, cựu chiến binh Trần Duy Đức vẫn lặng lẽ đi tìm những mảnh ghép của quá khứ. Từ hành trình tìm lại hình bóng người cha liệt sĩ, ông dành cả cuộc đời sưu tầm, ghi chép và lưu giữ lịch sử quê hương cùng những câu chuyện về những con người đã làm nên lịch sử.

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Cạm bẫy ma tuý mới "pod chill" - Bài 2: Từ thuốc gây mê y khoa đến bẫy ma túy núp bóng pod chill

Phóng sự - Ký sự

Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm.

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Những dấu vết bí ẩn ven sông Ba

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Men theo bờ sông Ba đoạn chảy qua buôn Tơnia (xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai), khi nắng cuối ngày hắt những tia vàng lấp lánh trên mặt nước, chúng tôi bắt gặp những vật thể lạ nhô lên khỏi lớp đất sét. 

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Miếu thờ liệt sĩ bên suối Hội Phú

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Không biết tên tuổi, quê quán những người lính hy sinh trong trận đánh Tết Mậu Thân 1968 tại Pleiku, người dân bên suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm thắp những nén nhang rồi lập miếu thờ ngay nơi các anh từng nằm xuống. 

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Vị Xuyên - Bạn tôi vẫn còn đó

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Vùng biên giới Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hôm nay đã đổi thay, nhưng những người đồng đội của tôi vẫn còn đó, nằm ngay ngắn trong đội hình “hàng thẳng hàng, lối thẳng lối, quân dung tươi tỉnh” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Chị Djen giới thiệu những chùm răng rẽl vừa thu hái

Theo mùa răng rẽl

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Mưa như trút nước xuống những cánh rừng ở xã Ðăk Sơmei sau nhiều tháng nắng khô khốc. Những cung đường rừng trơn như đổ mỡ, loang lổ vệt bánh xe máy trượt ngang. Thỉnh thoảng, giữa nền đường đỏ quạch sót lại vài chùm răng rẽl xanh mướt rơi vãi, dấu vết của những chuyến trở về từ rừng.

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Ký ức không phai của nữ Anh hùng Kpă Ó

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng trong ngôi nhà nhỏ ở làng Bạc 1 (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên qua từng câu chuyện của bà Kpă Ó - nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân duy nhất ở khu vực phía Tây tỉnh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Chiếc a chói giữa rừng Trường Sơn

Phóng sự - Ký sự

Dưới mái hiên nhà sàn ở xã La Lay (Quảng Trị), tiếng dao chẻ tre vang lên đều đặn giữa buổi sớm. Nghệ nhân Hồ Văn Thành ngồi bên bó mây vừa lấy từ rừng về. Ông tỉ mẩn đường dao chuốt từng sợi nan tre. Ở miền tây Quảng Trị, hình ảnh ấy không hiếm gặp...

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Nghị lực phi thường của người thương binh hạng nặng Lê Thái Hà

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Khi bị thương nặng tại chiến trường Campuchia, ông Lê Thái Hà (trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) không nghĩ mình sẽ sống sót. Phục viên với sức khỏe suy giảm đến 91%, ông cũng từng không dám mơ đến những điều xa xôi về tương lai. Vậy mà người cựu chiến binh ấy đã can trường vượt qua tất cả.

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

4 ngày làm vợ, 54 năm đợi chờ

Phóng sự - Ký sự

Sau 54 năm kể từ ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh ngã xuống trên chiến trường Quảng Trị, bà Nguyễn Thị Ngọ (Nghệ An) mới được đứng trên mảnh đất ông hy sinh. Hành trình ấy khép lại nỗi khắc khoải của một người vợ, nhưng mở ra câu chuyện lay động về tình yêu, sự thủy chung không phai theo năm tháng.

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

'Bí kíp' nón ngựa nghĩa quân Tây Sơn

Phóng sự - Ký sự

Nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (80 tuổi, ông Ba Lan) đang giữ nguyên vẹn “bí kíp” tổ truyền làm “nón ngựa Phú Gia” mà ngày xưa nghĩa quân Tây Sơn đội nắng mưa hành quân thần tốc. Những chiếc nón không chỉ như một tác phẩm nghệ thuật mà còn rất bền.

Nguyễn Vũ Mạnh Khang trở về trong sự chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Hồ Điểm

Từ những câu hỏi về ánh sáng…

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Giành huy chương bạc tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) 2026, Nguyễn Vũ Mạnh Khang, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Ðôn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) góp phần cùng đội tuyển Việt Nam ghi dấu ấn tại sân chơi học thuật quốc tế.

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

Hành trình lạc lối sau giấc mơ đổi đời

Phóng sự - Ký sự

(GLO)- Tin vào những lời hứa hẹn về cuộc sống sung túc và cơ hội định cư ở nước thứ ba, nhiều người dân ở Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan. Những tháng ngày sống chui lủi, thiếu thốn, ly tán là cái giá đắt cho lựa chọn sai lầm, đồng thời là lời cảnh tỉnh về hệ lụy của di cư trái phép.

null