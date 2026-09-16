Vườn quốc gia Chư Yang Sin có 'nữ tướng rừng xanh'

Hơn 16 năm gắn bó với Vườn quốc gia Chư Yang Sin, Hoàng Thị Hương là một trong số ít nữ kiểm lâm của đơn vị. Chị gắn bó với nghề không để chứng minh mình mạnh mẽ, mà bởi đó là công việc chị đã chọn.

Khi sương sớm còn chưa tan, chị Hoàng Thị Hương cùng các đồng nghiệp nam ở Vườn quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk) đã bắt đầu một chuyến đi tuần tra rừng. Hành trang của nữ kiểm lâm 39 tuổi này là ba lô đeo sau lưng, bi đông nước trước bụng và một chiếc dao đeo chéo ngang thắt lưng. Đôi giày thể thao trắng đỏ nổi bật khi chị đứng trên tảng đá giữa rừng. Nhìn bộ dạng của chị, các đồng nghiệp nam nói vui "trông như nữ tướng rừng xanh".

Nụ cười tươi trên gương mặt người phụ nữ duy nhất trong đoàn dường như giúp chuyến tuần tra bớt đi sự mệt nhọc. Nhưng phía trước vẫn là những cung đường dốc cao, những dòng suối vào mùa mưa nước chảy xiết và vô số thử thách.

Nhìn chị Hương, các đồng nghiệp nam nói vui "trông như nữ tướng rừng xanh". Ảnh: Quang Viên

"Nữ tướng rừng xanh" Vườn quốc gia Chư Yang Sin vào rừng không phải để dạo chơi

Nhớ lại một thời gian dài làm việc tại trạm và trực tiếp đi rừng cùng đồng nghiệp nam, chị Hương cho biết: "Những chuyến tuần tra ở Vườn quốc gia Chư Yang Sin chưa bao giờ là cuộc dạo chơi. Đường rừng khó đi, dốc cao, suối sâu có thể bất ngờ dâng nước, cùng những cơn mưa rừng, vắt và muỗi".

Có những chuyến đi rất xa, đến khi trời gần tối, cả tổ kiểm lâm mới dừng lại dựng lán. Không cần phân công, người nhóm bếp, người nấu cơm, người chuẩn bị chỗ nghỉ. Các anh thường tranh thủ tắm suối trước, còn chị Hương là phụ nữ nên phải đợi trời tối, cầm đèn pin ra suối tắm một mình.

Khoảng 8 - 9 giờ tối, mọi người mắc võng nghỉ ngơi. Nhưng thường 3 - 4 giờ sáng, chị Hương đã thức giấc giữa không gian rừng yên tĩnh, nghe tiếng chim hót, tiếng vượn gọi nhau từ xa. "Một cảm giác rất đặc biệt, rất khó diễn tả", chị nhớ lại.

Những chuyến tuần tra rừng của chị Hương và các đồng nghiệp luôn vất vả vì đường rừng khó đi, dốc cao, suối sâu... Ảnh: VQG Chư Yang Sin

Cũng trong những chuyến đi ấy, chị Hương nhiều lần phải tự tìm cách vượt qua những bất tiện mà phụ nữ thường gặp. Lần vượt dòng nước lũ là một ví dụ. Trước dòng nước dâng cao, những kiểm lâm nam lần lượt cởi bớt quần áo để giảm sức cản khi vượt suối. Nhưng chị không thể làm như các anh.

Chị phải để nguyên bộ trang phục lội xuống dòng suối đang dâng nước cao ngang ngực, bám theo từng bước chân của đồng đội, chậm rãi vượt qua. Sang được bờ bên kia, chị vẫn tiếp tục hành trình với bộ đồ ướt sũng cho đến hết ngày. Sau này nhớ lại, chị bật cười rồi nói: "Khi ấy, chỉ nghĩ làm sao để không trở thành người 'kéo chân' cả đoàn".

Là phụ nữ nên được đồng nghiệp hỗ trợ, nhưng chị Hoàng Thị Hương chưa bao giờ xem đó là đặc quyền. Ảnh: Quang Viên

Là kiểm lâm nữ trong đoàn tuần tra toàn nam, chị Hương được đồng nghiệp hỗ trợ nhưng chưa bao giờ chị xem đó là đặc quyền. Với chị, đã là đồng nghiệp cùng một mái nhà Vườn quốc gia Chư Yang Sin thì phải cùng nhau chia sẻ trách nhiệm.

Ở đó không phân biệt nam hay nữ, tất cả đều là những người cùng chung tình yêu với rừng xanh và mong muốn giữ gìn sự sống nơi đây. "Anh em kiểm lâm làm được việc gì thì tôi cũng làm được. Quan trọng là tinh thần trách nhiệm và kỷ luật trong công việc", chị nói

Thử thách không chỉ ở việc giữ rừng

Nếu rừng là thử thách của nghề thì cuộc sống gia đình từng đặt lên vai nữ kiểm lâm này những gánh nặng khác. Chị lập gia đình năm 2016. Có thời điểm thu nhập chỉ hơn 6 triệu đồng mỗi tháng, trong khi phải lo tiền nhà, nuôi con nhỏ. Chồng công tác xa, gần 2 tháng mới về một lần, gần như mọi việc đều đặt lên vai người mẹ.

Chồng công tác ở xa lâu lâu mới về, hầu như việc nhà đều đặt lên vai chị Hương. Ảnh: Quang Viên

Có lúc khó khăn đến mức chị phải vay mượn lãnh đạo và đồng nghiệp để trang trải. Chị nhớ có lần cả ba mẹ con cùng ốm nhiều ngày. Biết hoàn cảnh, lãnh đạo đã cử anh em xuống tận nhà thăm hỏi, đưa đi khám. "Các anh không chỉ là đồng nghiệp hay lãnh đạo, mà còn như những người thân, những ân nhân đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất", chị Hương nói.

Có lẽ đó cũng là điều đặc biệt của ngành kiểm lâm. Những người cùng nhau đi qua những cung rừng khó khăn, cùng ăn một bữa cơm giữa đại ngàn, cùng mắc võng dưới tán cây rồi trở về sau những chuyến tuần tra, lâu dần không chỉ còn là đồng nghiệp. Họ trở thành những người có thể tìm đến nhau khi cuộc sống gặp biến cố.

Hiện chị Hương công tác tại Phòng Quản lý bảo vệ rừng, Vườn quốc gia Chư Yang Sin, phụ trách tổng hợp, phân tích số liệu phục vụ quản lý và bảo vệ rừng. Thông qua phần mềm SMART Mobile, chị tiếp nhận dữ liệu từ các tổ, đội tuần tra, tổng hợp, phân tích rồi xây dựng báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Phóng viên báo Thanh Niên chụp hình với những kiểm lâm nhận giải thưởng "Người giữ rừng Chư Yang Sin". Chị Hương (thứ 3, hàng giữa, từ phải sang) là nữ kiểm lâm duy nhất được vinh danh. Ảnh: VQG Chư Yang Sin

Nhưng có nhiều dịp, nữ kiểm lâm này lại xin lãnh đạo được vào rừng. Chị muốn tận mắt nhìn thấy công việc của đồng nghiệp, hiểu những tuyến tuần tra vất vả ra sao và phía sau những con số trên màn hình là những bước chân như thế nào. "Đi thực tế mới hiểu phía sau mỗi con số không chỉ là dữ liệu, mà là những bước chân băng rừng, lội suối và cả những vất vả mà anh em đang ngày ngày trải qua", chị nói.

Chị Hương tin phụ nữ hoàn toàn có thể làm tốt công việc của ngành kiểm lâm nếu đủ quyết tâm và nghiêm túc. Gia đình và sự nghiệp, theo chị, không nhất thiết là hai con đường buộc người phụ nữ phải chọn một.

Điều quan trọng là mỗi người tìm được cách phù hợp để không từ bỏ chính mình, có một chỗ đứng riêng, có thể tự chủ về kinh tế và được sống với đam mê. "Khi làm công việc mà mình yêu, thì đó là đang sống một cuộc đời có ý nghĩa", chị tâm tình.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang - Nhà sáng lập và Giám đốc WildAct - trao giải thưởng "Người giữ rừng Chư Yang Sin" cho chị Hương. Ảnh: Quang Viên

Chiều xuống trên dãy núi Chư Yang Sin, màu xanh đại ngàn dần sẫm lại. Những người kiểm lâm trở về sau một ngày tuần tra. Ngày mai, họ có thể lại lên đường, qua những con dốc, dòng suối. Còn "nữ tướng rừng xanh" Hoàng Thị Hương vẫn đồng hành cùng họ, dù lúc đó chị đang ngồi ở văn phòng hay những chuyến cùng đi vượt suối, băng rừng.

Năm 2026 Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã Việt Nam (WildAct) phối hợp Vườn quốc gia Chư Yang Sin tổ chức lễ vinh danh giải thưởng "Người giữ rừng Chư Yang Sin" mùa 3. Giải thưởng này nhằm tôn vinh và ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của lực lượng bảo vệ rừng trong công tác bảo tồn rừng và đa dạng sinh học. Chị Hoàng Thị Hương là 1 trong 12 cá nhân của Vườn quốc gia Chư Yang Sin được vinh danh.

Theo Quang Viên (TNO)