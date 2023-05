(GLO)- Theo tuyên bố của Văn phòng Tổng thống Nga vào ngày 3-5 cho biết, đêm muộn ngày 2-5 (theo giờ địa phương), 2 chiếc máy bay không người lái (UAV) đã cố gắng tấn công vào khuôn viên điện Kremlin và bị lực lượng an ninh Nga bắn hạ.

(GLO)-Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 1/5, Mỹ sẽ ngừng các yêu cầu tiêm vaccine Covid-19 với nhân viên, nhà thầu liên bang và du khách quốc tế từ ngày 11/5, khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do vi rút SAR-CoV-2 gây ra kết thúc.

(GLO)-Giống như SVB, First Republic Bank cũng là ngân hàng có hoạt động cho vay thế chấp lớn và là tổ chức tín dụng lớn. Tình trạng kinh doanh sa sút và giá cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh khiến First Republic Bank sụp đổ. Đây là ngân hàng thứ ba của Mỹ bị nhà chức trách tiếp quản trong thời gian gần đây.

(GLO)-Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh và truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ TRT ngày 1/5, Tổng thống Erdogan xác nhận: “Hôm qua, đối tượng này (Abu Hussein al-Qurashi) đã bị vô hiệu hóa trong một phần của chiến dịch do tổ chức tình báo quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ triển khai ở Syria”.

(GLO)-Vụ cháy do Đài RT dẫn thông tin sơ bộ cung cấp bởi Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Razvozhayev trên Telegram. Ông Razvozhayev cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 29/4: “Tất cả các cơ quan an ninh và cứu hộ đều có mặt tại hiện trường. Khu vực đám cháy rộng khoảng 1.000 m2”.