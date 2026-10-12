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Thế giới

Lũ quét ở Nepal cuốn trôi 45 ngôi nhà, 5 người mất tích

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VOV, TNO, AFP)

(GLO)- Trận lũ quét xảy ra sáng 11-10 tại huyện Gorkha, Nepal, cuốn trôi khoảng 45 ngôi nhà, làm hư hại nhiều cầu và công trình thủy điện, 5 người vẫn mất tích. Ít nhất 82 người được đưa ra khỏi các khu vực bị ảnh hưởng.

Trung tâm Phát triển miền núi tổng hợp quốc tế (ICIMOD) cho biết lũ xuất hiện vào khoảng 4 giờ sáng (theo giờ địa phương), mang theo bùn, đá và vật liệu trôi xuống hạ lưu sông Budhi Gandaki.

Cơ quan chức năng đã phát cảnh báo đối với các cộng đồng sinh sống dọc hệ thống sông Budhi Gandaki, Trishuli và Narayani.

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Các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét ở làng Chumnubri, huyện Gorkha (Nepal). Ảnh: Reuters

Theo thống kê sơ bộ được Cơ quan Giảm nhẹ và Quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Nepal công bố tối 11-10, ngoài 45 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 27 ngôi nhà khác bị hư hại một phần.

Lũ còn gây thiệt hại cho 3 dự án thủy điện và 4 cây cầu, gồm 2 cầu dành cho phương tiện giao thông và 2 cầu treo. Những người mất tích gồm 2 phụ nữ và 3 nam giới tại khu vực Ungilung, thuộc Chumchet, huyện Gorkha.

Bốn trực thăng được huy động hỗ trợ cứu hộ và sơ tán trong bối cảnh mực nước sông Budhi Gandaki tiếp tục dâng.

Chính quyền yêu cầu người dân rời khu vực ven sông, di chuyển đến nơi an toàn. Lực lượng cứu hộ Nepal triển khai cả trực thăng và các đội mặt đất để tiếp cận những người mắc kẹt. Một số cột truyền tải điện và tháp thông tin liên lạc dọc bờ sông cũng bị hư hại.

Theo đánh giá ban đầu được ICIMOD dẫn lại, vụ sạt lở gần Chumchet có thể đã tạo thành điểm chắn tạm thời trên sông.

Khi khối chắn bị phá vỡ, lượng nước tích tụ cùng bùn, đá đổ xuống hạ lưu, gây lũ quét. Tuy nhiên, cơ chế cụ thể của trận lũ vẫn cần được xác minh.

Các nhóm kỹ thuật, gồm chuyên gia địa chất và nhân sự vận hành thiết bị bay không người lái, đã được cử đến hiện trường để điều tra.

Hiện, cơ quan chức năng đánh giá khả năng lắp cầu tạm nhằm khôi phục giao thông, tiếp tục tìm kiếm người mất tích và vận chuyển hàng cứu trợ đến các khu vực bị ảnh hưởng.

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