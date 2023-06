Kông Chro hỗ trợ xây mới 7 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở

Tin liên quan Chư Pưh hỗ trợ xây dựng gần 100 căn nhà “Đại đoàn kết”

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện Kông Chro đã triển khai hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương. Các cuộc vận động, các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”… tiếp tục được triển khai và thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, chăm lo cho người nghèo được chú trọng, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã trao gần 7.000 suất quà trị giá trên 2,47 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai xây mới 7 căn nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 350 triệu đồng từ nguồn phân bổ của Mặt trận cấp trên. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện còn quan tâm thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phối hợp tổ chức thành công các hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn… Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải đánh giá cao những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kông Chro đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ưu tiên hướng các hoạt động về cơ sở; tiếp tục nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác giảm nghèo nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, phát huy tốt hơn nữa vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp trên địa bàn cần tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác lãnh đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.