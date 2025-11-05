Khu vực ven biển Gia Lai sẽ có nước dâng từ 0,3-0,6m do bão, đất liền có gió giật cấp 14-15

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ chiều tối ngày 6-11, khu vực ven biển Gia Lai có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6m. Trên đất liền khu vực ven biển có gió mạnh dần lên từ cấp 6-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Hồi 19 giờ ngày 4-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,9 độ Vĩ Bắc; 120,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực miền Trung Philippines, cách đảo Song Tử Tây khoảng 710 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ của bão phát lúc 20h00, ngày 04/11/2025

Dự báo, khoảng 19 giờ ngày 5-11, bão di chuyển vào biển Đông với tốc độ 25 km/h, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220 km về phía Đông Bắc, gió cấp 13-14, giật cấp 17. Đến khoảng 19 giờ ngày 6-11, bão duy trì cường độ và tốc độ, cách bờ biển tỉnh Gia Lai 140 km về phía Đông Nam, cảnh báo mức độ thiên tai cấp 4 trên khu vực giữa biển Đông.

19 giờ ngày 7-11, bão di chuyển qua khu vực phía Đông Nam của Thái Lan và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh dần lên cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão cao 8,0-10,0m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 6-11, vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; vùng biển gần bờ (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão cao 6-8 m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối ngày 6-11, khu vực ven biển tỉnh Gia Lai có nước dâng do bão cao từ 0,3-0,6 m.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên bị chịu tác động rất mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ.

Trên đất liền, từ chiều tối ngày 6-11, trên đất liền khu vực ven biển tỉnh Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông tỉnh Gia Lai), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6-11, phía Tây tỉnh Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Từ ngày 6 đến 7-11, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200- 400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. Từ ngày 08/11 mưa lớn ở các khu vực nói trên có xu thế giảm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200mm/3h)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.