Khởi tố nữ sinh làm lộ đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán ở Yên Bái

Ngày 7/11, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Hồng Ánh (SN 2002, trú tại xã Tân Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) để điều tra về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, quy định tại khoản 2 Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn.

Quá trình điều tra xác định, ngày 28/6, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tại phòng thi số 061, điểm thi trường THPT Hoàng Quốc Việt, xã Giới Phiên, TP Yên Bái, sau 60 phút làm bài thi trắc nghiệm môn Toán (2/3 thời gian làm bài), Ngô Hồng Ánh dùng điện thoại di động mang vào từ trước chụp ảnh phần đề thi mà Ánh chưa làm được để gửi qua ứng dụng Messenger cho 3 người khác làm bài thi hộ.

Công an tỉnh Yên Bái cho rằng hành vi của Ánh dù không gây ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi nhưng đã vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trước đó, ngày 28/10, Công an tỉnh Cao Bằng cũng khởi tố 3 bị can về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP Cao Bằng.

Những người bị khởi tố gồm: Vũ Trung Hiếu (SN 2005, trú phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); Hoàng Thị Thu Trang (SN 2003, trú huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) và Hoàng Ngọc Tuân (SN 2002, trú thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Tuân đang bị bắt tạm giam, còn Hiếu và Trang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20h ngày 27/6, Hiếu liên lạc với Trang qua ứng dụng Messenger để trao đổi về việc hỗ trợ làm bài thi môn Ngữ văn và Trang đã đồng ý giúp.

Trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 28/6, Hiếu mang điện thoại iPhone 11 vào phòng thi - Hội đồng thi THPT TP Cao Bằng. Sau khi cầm đề thi trong tay, Hiếu đã chụp đề và gửi cho Trang vào lúc 7h45.

Tuy nhiên trong quá trình thi, do giám thị coi nghiêm ngặt nên Hiếu không dám sử dụng điện thoại để xem đáp án.

Làm việc với Cơ quan công an, Trang thừa nhận có quen biết và thường xuyên liên hệ, trao đổi với Hiếu về bài tập trong quá trình ôn thi. Sau khi nhận được đề thi từ Hiếu gửi, Trang đã giải, gửi lại câu 1, câu 4 phần đọc hiểu và câu 1 phần làm văn.

Sau đó, Trang đã xóa tin nhắn. Tuy nhiên, bạn trai của Trang là Tuân có tài khoản Facebook của Trang đã vào đọc tin nhắn trao đổi giữa 2 người.

Người bạn trai này lưu hình ảnh đề thi môn Ngữ văn và đăng tải lên Facebook, sau vài phút đã xóa hình ảnh đăng tải. Tuy nhiên, đề thi vẫn bị lan truyền trên mạng.