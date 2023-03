(GLO)- “Thủ phủ” khoai lang Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) chính thức bước vào vụ thu hoạch. Mặc dù giá khoai lang tăng cao hơn so với vụ trước song năng suất lại giảm sâu khiến lợi nhuận của nông dân giảm đáng kể.

Vụ thu hoạch này, toàn tỉnh trồng hơn 2.000 ha khoai lang, trong đó, huyện Phú Thiện 1.200 ha, chủ yếu là giống khoai lang Nhật Bản. Thời điểm này, trên các cánh đồng ở huyện Phú Thiện, dọc các tuyến đường dẫn ra khu sản xuất, những chiếc xe tải của thương lái chờ sẵn để thu mua khoai lang cho người dân. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến bất thường nên năng suất vụ này chỉ đạt khoảng 15-17 tấn/ha. Bù lại, giá khoai lang đang tăng cao ở mức 9-9,5 ngàn đồng/kg nên người dân vẫn có lãi.

Tại cánh đồng xã Chư A Thai, hàng chục nhân công đang thu hoạch ruộng khoai lang của ông Trần Văn Nam (buôn Ia Chă Wâu). Ông Nam cho biết, vụ này, gia đình ông trồng khoảng 6 sào khoai lang Nhật Bản. Sau khi thu hoạch xong, ông sẽ chuyển sang trồng lúa. Năm nay, thời tiết không thuận lợi, đầu vụ trồng mưa nhiều khiến năng suất giảm sâu. Hiện 6 sào đang thu hoạch chỉ đạt hơn 10 tấn, trong khi vụ trước đạt khoảng 22 tấn. “Năm nay, chi phí đầu tư phân bón, nhân công tăng cao, cũng may khoai lang được thương lái thu mua với giá cao (9,5 ngàn đồng/kg) nên gia đình vẫn lãi khoảng 50 triệu đồng. Đối với các hộ phải thuê đất trồng khoai lang thì xem như hòa vốn”-ông Nam nói.

Tương tự, ông Phùng Văn Cửu (thôn Thắng Lợi, xã Ia Sol) cho hay: Năm nay, khoai lang mất mùa. Mọi năm, chúng tôi thu hoạch từ 2 đến 2,5 tấn/sào, còn vụ mùa năm nay chỉ hơn 7 tạ/sào. Nếu hộ nào chăm sóc kỹ hơn thì khoảng 1-1,2 tấn/sào. Gia đình tôi trồng 6 sào khoai lang, đang đợi khoảng hơn 10 ngày nữa củ to thêm mới thu hoạch. “Một sào khoai lang tôi đầu tư khoảng 10 triệu đồng. Với giá 9 ngàn đồng/kg thì không có lãi mấy”-ông Cửu bộc bạch.

Chị Lê Thị Hải-thương lái tại thị trấn Phú Thiện-cho hay: Năm nay, năng suất khoai không đạt so với các năm trước. Bù lại, thị trường đang ưa chuộng giống khoai lang Nhật Bản nên giá được đẩy lên cao. Hiện nay, thương lái thu mua ở mức 9 ngàn đồng/kg. Nếu ruộng khoai nào chất lượng, mẫu mã đẹp, chúng tôi sẵn sàng thu mua với giá 10 ngàn đồng/kg. Cũng theo chị Hải, khoai lang chủ yếu được tiêu thụ ở trong nước, tập trung ở Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và các tỉnh miền Trung.

Theo ông Phùng Trung Toàn-Chủ tịch UBND xã Chư A Thai: Hiện khoai lang bắt đầu vào vụ thu hoạch, năng suất chỉ đạt khoảng 10-15 tấn/ha, thấp hơn so với năm trước 5-7 tấn. Nguyên nhân do khí hậu năm nay lạnh hơn mọi năm khiến cho đất ẩm dẫn đến chất lượng khoai lang không đạt. “Năng suất tuy có giảm nhưng bù lại giá tăng cao. Đầu vụ giá lên đến 12-13 ngàn đồng/kg, còn hiện nay dao động ở mức 9-9,5 ngàn đồng/kg. Tính theo giá hiện tại thì người trồng khoai lang năm nay có lợi nhuận thấp hơn so với mọi năm”-ông Toàn thông tin.

Trao đổi với P.V, ông Mai Ngọc Quý-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Qua khảo sát thực tế cho thấy, năng suất khoai lang năm nay chỉ đạt khoảng 15 tấn/ha. Nguyên nhân là do thời tiết không thuận lợi. Mặc dù vậy, giá khoai lang năm nay lại cao. Trung bình chi phí đầu tư 1 ha khoai lang hết khoảng 60 triệu đồng, cộng với tiền thuê đất 25-30 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về khoảng 60 triệu đồng/ha.