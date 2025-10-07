Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

Ghi nhận thực tế cho thấy, tại khu vực này có hàng nghìn cây dương từ 5 - 10 tuổi bị chết khô. Đặc biệt, có những vạt rừng dương rộng hàng nghìn mét vuông bị chết la liệt, nhiều cây bị cưa hạ và vận chuyển đi nơi khác.

Theo người dân cho biết, một số cây dương chết do trận cháy vào mùa khô năm 2024. Trong khi đó, phần lớn số cây còn lại chết rải rác, hiện chưa rõ nguyên nhân. Điều đáng lo ngại là diện tích cây chết có dấu hiệu lan rộng.

Rừng dương ven biển dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương bị chết hàng loạt. Ảnh. N.C

Nhìn rừng dương xanh tốt bỗng chết bất thường, ông Võ Hồng Phúc (trú tại thôn Hưng Lạc, xã An Lương) bày tỏ: “Mười mấy năm trước, khu rừng dương vốn là công trường khai thác titan, gió thổi cát vào khu dân cư. Sau này, các công ty hoàn thổ, trồng lại rừng, bà con mới yên tâm sản xuất, sinh sống. Nay rừng dương chết dần, bức tường chắn gió bị thủng, bà con lo sợ nạn cát bay”.

Trước thực trạng đó, UBND xã An Lương phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ và Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ tiến hành kiểm tra, xác minh. Kết quả rà soát cho thấy, diện tích cây dương bị chết khô, vàng lá khoảng 3 ha, thuộc tiểu khu 182 (thôn Hưng Tân). Trong đó, 1 ha dương bị chết tại khoảnh 6, tiểu khu 182, được xác định do cháy năm 2024. 2 ha dương còn lại tại khoảnh 7, tiểu khu 182, chết cách đây hơn 2 tháng, nhiều khả năng do thời tiết nắng nóng, khô hạn.

Theo thông tin từ UBND xã An Lương, trên diện tích 3 ha nói trên, ước tính có khoảng 4.500 cây dương bị chết hoặc vàng lá. Toàn bộ diện tích này nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Khu vực này trước đây là nơi khai thác titan, sau khi khai thác xong, các công ty đã hoàn thổ, trồng cây dương phục hồi môi trường và bàn giao cho địa phương quản lý.

Ông Võ Thanh Hoàng-Chủ tịch UBND xã An Lương-cho biết: Tình trạng chết cây xảy ra cục bộ, chưa ảnh hưởng nhiều đến chức năng phòng hộ của rừng; chưa phát sinh hiện tượng cát bay, cát lấp khu dân cư hay đất sản xuất. Tuy nhiên, để ngăn chặn tình trạng dương chết và phục hồi rừng dương, UBND xã đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc kiểm tra, đánh giá hiện trạng, xác định nguyên nhân, đồng thời hướng dẫn địa phương giải pháp khắc phục, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng dương.

“Trước mắt, địa phương sẽ trồng dặm bằng cây giống khỏe, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng. Đồng thời, đề nghị lực lượng Kiểm lâm địa bàn, ban nhân dân các thôn tăng cường tuần tra, giám sát. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con cùng chăm sóc, bảo vệ rừng dương vì lợi ích cộng đồng và chính mỗi người dân”-ông Hoàng thông tin.

Liên quan vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho biết: Sở đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cùng các cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra, đánh giá, xác định nguyên nhân cây dương chết và bị vàng lá, từ đó có biện pháp khắc phục; đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây con để phục hồi diện tích dương bị thiệt hại.