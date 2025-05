(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông tin mạng cho Công an tỉnh quản lý.

Theo báo cáo của Bộ Công an, tính đến ngày 21-4, cả nước còn 20 địa phương (trong đó có tỉnh Gia Lai) chưa bàn giao hệ thống kỹ thuật được đầu tư phục vụ giám sát bảo đảm an toàn thông tin mạng (SOC) cho lực lượng Công an chủ trì quản lý, vận hành, dẫn đến việc giám sát, bảo vệ các hệ thống thông tin mạng chưa được triển khai thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông tin mạng cho Công an tỉnh quản lý. Ảnh: Hữu Trường

Thực hiện yêu cầu của Bộ Công an; đồng thời để chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng được bàn giao, thực hiện thống nhất từ Trung ương đến địa phương, bảo đảm nhiệm vụ này được vận hành liên tục, thông suốt; phát huy tối đa hiệu quả đầu tư trang thiết bị, phần mềm tại Trung tâm An ninh mạng quốc gia phục vụ công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành bàn giao tài sản, dự án, hợp đồng dịch vụ, hệ thống phương tiện kỹ thuật, phần mềm (nếu có) phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng cho Công an tỉnh tiếp nhận, quản lý, vận hành theo quy định.

Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh thông tin mạng về UBND tỉnh trước ngày 12-5-2025.

Cùng với đó, UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh chủ trì thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thông tin, giám sát, bảo vệ các hệ thống thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.