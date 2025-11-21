Khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai 2025

(GLO)- Chiều 21-11, tại Bảo tàng Pleiku, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa các dân tộc năm 2025.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Huy Toàn cùng lãnh đạo các sở, ngành và gần 700 nghệ nhân trên địa bàn tỉnh.

Đoàn nghệ nhân Chăm Hroi tỉnh Gia Lai biểu diễn tại lễ khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Thị Thu Hương nêu rõ: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 65 về bảo tồn cổ vật, di tích trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36 về việc lấy ngày 23-11 hằng năm là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam”.

Năm 2025 cũng là dịp kỷ niệm 20 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (25/11/2005 – 25/11/2025).

Phần trình diễn cồng chiêng tại Ngày hội. Ảnh: Lam Nguyên

Nhằm tuyên truyền sâu rộng về các dấu mốc trên, Sở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội để tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc. Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá hình ảnh của địa phương, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa và làm giàu thêm kho tàng văn hóa truyền thống.

Với ý nghĩa đó, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đánh cồng khai hội, mở đầu các hoạt động phong phú với hình thức tổ chức được đổi mới, thu hút sự tham gia của gần 700 nghệ nhân cùng gần 30 gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP và sản phẩm văn hóa truyền thống.

Đến với Ngày hội, người dân và du khách sẽ cùng được trải nghiệm các hoạt động đầy ý nghĩa như bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; trưng bày, quảng bá phát triển du lịch; thể thao quần chúng…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng hoa cho đại diện các đoàn nghệ nhân tham gia chương trình. Ảnh: Lam Nguyên

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và hoa nhằm ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân phối hợp và các nhà tài trợ. Các nhà tài trợ cũng tặng 100 suất quà cho các cá nhân, tập thể, đơn vị đã đồng hành chương trình.

Dịp này, các đại biểu đã quyên góp kinh phí hỗ trợ người dân trong tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 13, mưa lũ và sạt lở đất. Ban tổ chức cũng vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người dân có lòng hảo tâm cùng quyên góp qua tài khoản Ban vận động cứu trợ của tỉnh hoặc trực tiếp tại chương trình.

Các đại biểu quyên góp hỗ trợ người dân vùng bão lũ trong tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Dưới đây là một số hình ảnh tại Ngày hội Di sản Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai 2025:

Các chàng trai, cô gái Hmông duyên dáng trong tiết mục múa khèn. Ảnh: Lam Nguyên

Sôi nổi tiết mục nhảy sạp. Ảnh: Lam Nguyên

Phần trình diễn làm pháo đất của CLB Pháo đất xã Chư Sê là nội dung độc đáo tại Ngày hội. Ảnh: Lam Nguyên

Nghệ nhân đan gùi làng Ngơm Thung (xã Ia Băng) luôn góp mặt tại Ngày hội nhiều năm qua với các sản phẩm đẹp mắt. Ảnh: Lam Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tham quan gian hàng nặn tò he. Ảnh: Lam Nguyên