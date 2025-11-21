Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LAM NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 21-11, tại Bảo tàng Pleiku, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa các dân tộc năm 2025.

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Phạm Huy Toàn cùng lãnh đạo các sở, ngành và gần 700 nghệ nhân trên địa bàn tỉnh.

718368b96846e418bd57.jpg
Đoàn nghệ nhân Chăm Hroi tỉnh Gia Lai biểu diễn tại lễ khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: Lam Nguyên

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Thị Thu Hương nêu rõ: Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, ngày 23-11-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 65 về bảo tồn cổ vật, di tích trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36 về việc lấy ngày 23-11 hằng năm là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam”.

Năm 2025 cũng là dịp kỷ niệm 20 năm Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại (25/11/2005 – 25/11/2025).

861b27f6df0953570a18.jpg
Phần trình diễn cồng chiêng tại Ngày hội. Ảnh: Lam Nguyên

Nhằm tuyên truyền sâu rộng về các dấu mốc trên, Sở Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội để tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc. Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá hình ảnh của địa phương, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục kế thừa và làm giàu thêm kho tàng văn hóa truyền thống.

Với ý nghĩa đó, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã đánh cồng khai hội, mở đầu các hoạt động phong phú với hình thức tổ chức được đổi mới, thu hút sự tham gia của gần 700 nghệ nhân cùng gần 30 gian hàng ẩm thực, sản phẩm OCOP và sản phẩm văn hóa truyền thống.

Đến với Ngày hội, người dân và du khách sẽ cùng được trải nghiệm các hoạt động đầy ý nghĩa như bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; trưng bày, quảng bá phát triển du lịch; thể thao quần chúng…

cd917ff74d08c1569819.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tặng hoa cho đại diện các đoàn nghệ nhân tham gia chương trình. Ảnh: Lam Nguyên

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận và hoa nhằm ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân phối hợp và các nhà tài trợ. Các nhà tài trợ cũng tặng 100 suất quà cho các cá nhân, tập thể, đơn vị đã đồng hành chương trình.

Dịp này, các đại biểu đã quyên góp kinh phí hỗ trợ người dân trong tỉnh khắc phục hậu quả cơn bão số 13, mưa lũ và sạt lở đất. Ban tổ chức cũng vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, người dân có lòng hảo tâm cùng quyên góp qua tài khoản Ban vận động cứu trợ của tỉnh hoặc trực tiếp tại chương trình.

84a52fb603498f17d658.jpg
Các đại biểu quyên góp hỗ trợ người dân vùng bão lũ trong tỉnh. Ảnh: Lam Nguyên

Dưới đây là một số hình ảnh tại Ngày hội Di sản Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai 2025:

23f9b6964369cf379678.jpg
Các chàng trai, cô gái Hmông duyên dáng trong tiết mục múa khèn. Ảnh: Lam Nguyên
5b5236aa8e55020b5b44.jpg
Sôi nổi tiết mục nhảy sạp. Ảnh: Lam Nguyên
d7fd61cfed30616e3821.jpg
Phần trình diễn làm pháo đất của CLB Pháo đất xã Chư Sê là nội dung độc đáo tại Ngày hội. Ảnh: Lam Nguyên
41eab71a0ae586bbdff4.jpg
Nghệ nhân đan gùi làng Ngơm Thung (xã Ia Băng) luôn góp mặt tại Ngày hội nhiều năm qua với các sản phẩm đẹp mắt. Ảnh: Lam Nguyên
bd36d8034efcc2a29bed.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tham quan gian hàng nặn tò he. Ảnh: Lam Nguyên
f1046b8ed0715c2f0560.jpg
0c61befe8a01065f5f10.jpg
Các em học sinh trải nghiệm trò chơi dân gian, gian hàng thư pháp. Ảnh: Lam Nguyên
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai khai mạc 2 triển lãm nghệ thuật quy mô, đặc sắc

Gia Lai khai mạc 2 triển lãm nghệ thuật quy mô, đặc sắc

Văn hóa

(GLO)- Sáng 15-11, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Bảo tàng Pleiku khai mạc triển lãm chủ đề “Di sản nghệ thuật của họa sĩ Xu Man”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 100 năm sinh họa sĩ Xu Man (1925 - 2025).

Dưới những tàng thông

Dưới những tàng thông

Quà tặng tâm hồn

(GLO)- Cùng với lớp lớp sương mù bảng lảng sớm mai, từng con dốc lượn quanh phố nhỏ, những tàng thông xanh thẳm từ lâu đã là nét đẹp riêng có của cao nguyên Gia Lai, đậm sâu trong trái tim biết bao người. Để rồi, mỗi lần đi xa hay trở về, tiếng lòng ấy lại được cất lên cùng bời bời ký ức.

Gia Lai khẳng định vị thế là “cầu nối” kết nối các tỉnh Tây Nguyên thông qua các sự kiện bảo tồn và phát huy di sản cồng chiêng quy mô lớn. Ảnh: Hoàng Ngọc

Gia Lai: 20 năm lan tỏa âm vang cồng chiêng

Văn hóa

(GLO)- Ngày 25-11-2005, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là “Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”. Từ mốc son này, Gia Lai đã không ngừng nỗ lực gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng, đưa âm vang đại ngàn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Nhà thơ Đào Đức Tuấn (thứ 2 từ phải sang) khẳng định người nghệ sĩ cần hun đúc tinh thần lao động sáng tạo phù hợp với thời kỳ mới. Ảnh: Lam Nguyên

“Trái ngọt” từ một trại sáng tác

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Sau 1 tuần tổ chức đi thực tế và dành thời gian cho trại viên tự do sáng tạo, Trại sáng tác Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2025 tại cao nguyên Gia Lai bế mạc ngày 3-11. Từ đây, nhiều cảm xúc đẹp đẽ được chắt lọc và gửi trao qua từng tác phẩm.

Ông Dương Bá Dũng (bìa trái) cùng Ban Nhân dân thôn 3, xã Chư Prông họp bàn đưa ra việc bình xét các danh hiệu văn hóa của thôn năm 2025. Ảnh: Đinh Yến

Bình xét danh hiệu văn hóa: Thực chất, khách quan

Văn hóa

(GLO)- Thời điểm này, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đang khẩn trương tiến hành đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2025, trên tinh thần đảm bảo tính công khai, minh bạch và đặc biệt là hướng đến sự thực chất, khách quan.

null