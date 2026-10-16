Khai mạc Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026

(GLO)- Tối 16-10, tại sân bóng Phù Đổng (phường Pleiku), Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026 chính thức khai mạc. Giải quy tụ 15 đội bóng phong trào khu vực miền Trung – Tây Nguyên, trong đó có nhiều siêu phủi của làng bóng đá sân 7.

Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026 do TQB Sports & Entertainment và HLC Media phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của các đơn vị tài trợ như Tập đoàn Động Lực, Thể thao Iwin và Neymar Sport.

Giải bóng đá Gia Lai Cup 2026 mở màn với cuộc so tài giữa CLB Xổ số kiến thiết Đắk Lắk và Đào Tạo Lái Xe Trình Nhỏ. Ảnh: Hoàng Hoài

Tham dự giải có 15 đội bóng: CT Express Quy Nhơn, Nam Dong Cafe, Xăng Dầu Quang Thành, Hoài Thu FC, Đào Tạo Lái Xe Trình Nhỏ, Ngọc Nghĩa FC, Sầu Riêng T&T Pleiku, Công Đại FC, Trung Phong Mang Yang, Trạm Sạc Quyền, Siêu Thị Nam Luyến FC, Bê Non CPR, Dịch vụ tiệc cưới Hồng Anh, THPT Chi Lăng và CLB Xổ số kiến thiết Đắk Lắk – nhà đương kim vô địch VPL-S7.

Giải đấu quy tụ các đội bóng đến từ nhiều địa phương như Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Quy Nhơn và Pleiku, cùng các đội bóng đại diện cho nhiều địa bàn trong tỉnh Gia Lai.

Ngay trận khai cuộc, các cầu thủ đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp. Ảnh: Hoàng Hoài

Các đội thi đấu theo thể thức bóng đá sân 7 người. Các đội thi đấu vòng bảng từ ngày 16 đến 19-10 để chọn ra những đội xuất sắc vào tứ kết ngày 20-10. Tiếp đó, các đội thắng ở vòng tứ kết sẽ tranh tài tại vòng bán kết ngày 21-10, trước khi hai đội xuất sắc nhất bước vào trận chung kết ngày 22-10. Được biết, tổng giá trị giải thưởng của giải là 50 triệu đồng.

Ông Nguyễn Chí Tuyên – Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, Gia Lai Cup 2026 được tổ chức với mong muốn tạo sân chơi bóng đá phong trào tại quê hương, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Ngay từ khi mở đăng ký, giải nhận được sự quan tâm của nhiều ông bầu và đội bóng khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Nhiều đội đã đầu tư lực lượng, chiêu mộ các siêu phủi của làng bóng đá sân 7 Việt Nam.

Giải đấu quy tụ hàng loạt siêu phủi sân 7 về tham gia.Ảnh: Hoàng Hoài

Ban tổ chức kỳ vọng các đội thi đấu fair-play, cống hiến những trận cầu hấp dẫn, qua đó giới thiệu đến người hâm mộ cả nước về sự phát triển của bóng đá phong trào tại Gia Lai và khu vực Bình Định trước đây.

Bên cạnh mục tiêu chuyên môn, giải còn là dịp để các cầu thủ, thành viên đội bóng và người hâm mộ từ nhiều địa phương trải nghiệm cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa và con người Gia Lai. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, kết nối thể thao với du lịch trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.