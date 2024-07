Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai có 15.249 thí sinh đăng kí dự thi. Trong đó, số thí sinh đủ điều kiện dự thi là 15.238 em với 4.097 em người dân tộc thiểu số, 349 em được miễn thi môn Ngoại ngữ và 19 thí sinh được miễn thi tất cả các môn.

Theo kết quả công bố của Bộ GD-ĐT, tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh đạt 98,8% (tăng 1,02% so với kết quả chưa phúc khảo năm 2023). Cụ thể, hệ Giáo dục phổ thông đạt 99,54%; hệ Giáo dục thường xuyên đạt 85,8%; thí sinh tự do đạt 49,59%. Đặc biệt, toàn tỉnh có 20/50 trường THPT đạt tỷ lệ 100% học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp (tăng 10 trường so với năm 2023).

Đứng chân trên địa bàn huyện vùng khó Kông Chro, thầy trò Trường THPT Hà Huy Tập không giấu được niềm vui khi năm nay, toàn bộ 246 học sinh lớp 12 của trường đều đã “vượt vũ môn” thành công. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%.

Theo Phó Hiệu trưởng Trần Văn Nghĩa, để có được kết quả này, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, triển khai ôn tập dựa trên năng lực của từng học sinh. “Thầy cô luôn kèm cặp và sẵn sàng giải đáp thắc mắc của các em. Ngoài ra, các bạn học sinh cũng giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình ôn luyện để cùng đạt kết quả thi tốt nhất. Có thể nói, “trái ngọt” này vừa là động lực cũng vừa là thách thức cho nhà trường trong việc duy trì kết quả trong những năm tiếp theo”-thầy Nghĩa chia sẻ.

Là đơn vị có số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đông thứ 2 của tỉnh ở hệ giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Cơ cũng nhận về “trái ngọt” sau 1 năm đầy nỗ lực và quyết tâm.

Ông Lê Văn Nghĩa-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm vui mừng cho biết: Theo công bố của Bộ GD-ĐT, Trung tâm có 44/54 em đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 81,48%. Kết quả này cao hơn so với năm ngoái (73,3%) và vượt mục tiêu phấn đấu trong năm nay của Trung tâm (75%). 100% học viên đăng ký Tổ hợp Khoa học Xã hội; chất lượng các bài thi cũng tăng hơn so với năm 2023.

“Với đặc thù hơn 90% học viên là người dân tộc thiểu số nên Trung tâm đã chỉ đạo giáo viên tăng cường ôn tập miễn phí cho các em; tập trung chủ yếu trong thời gian học kỳ II và giai đoạn “nước rút” sau khi hoàn thành chương trình năm học. Cùng với đó, Trung tâm còn hỗ trợ mua máy tính cầm tay, Atlat Địa lí để cho học viên khó khăn mượn trong quá trình tham gia kỳ thi, đảm bảo tất cả các em đều đủ dụng cụ hỗ trợ làm bài thi tốt nghiệp; động viên học viên ở tại ký túc xá của đơn vị với sự hỗ trợ suất ăn miễn phí từ chùa Từ Quang (thị trấn Chư Ty)”-ông Nghĩa thông tin thêm.

Sau khi tra cứu kết quả thi, nhiều thí sinh trong tỉnh đã không giấu được niềm vui. Em Trần Lê Uyển Nhi (cựu học sinh lớp 12C2A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương) là một trong số đó. Nhi là một trong những thí sinh có điểm thi môn Ngữ Văn cao nhất tỉnh (9,75 điểm) và lọt top 200 thí sinh có điểm thi tốt nghiệp cao nhất cả nước với tổng 56,3 điểm. Không chỉ thế, em còn sở hữu những điểm số khá ấn tượng ở các bài thi còn lại, gồm: Toán 8,4 điểm, Ngoại Ngữ 9,4 điểm, Lịch sử và Địa lí mỗi môn 9,5 điểm.

“Trước khi tra cứu điểm thi, em khá hồi hộp. Em rất vui khi bản thân đạt điểm số tương đối cao. Với kết quả này, em đăng ký nguyện vọng vào chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại Thương TP. Hồ Chí Minh”-Nhi chia sẻ.

Trao đổi với P.V, Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định nhìn nhận: Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh rất khả quan với tỷ lệ đậu tốt nghiệp chung tăng 1,02% so với kết quả chưa phúc khảo năm 2023, có 24 trường đạt tỷ lệ tốt nghiệp tuyệt đối. Ngoài ra, điểm trung bình các bài thi tốt nghiệp của tỉnh năm nay là 6,4 điểm (cao hơn 0,204 điểm so với năm ngoái), xếp vị trí thứ 3/5 tỉnh ở khu vực Tây Nguyên sau Lâm Đồng và Kon Tum.

Giám đốc Sở GD-ĐT Lê Duy Định: Có thể nói, kết quả này là “trái ngọt” phản ánh sự quyết tâm, quyết liệt của ngành Giáo dục tỉnh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đặc biệt là nâng cao chất lượng kỳ thi, điểm số các bài thi kỳ thi tốt nghiệp THPT bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Giám đốc Sở GD-ĐT cũng dẫn chứng một số giải pháp như: xây dựng kế hoạch dạy học, ôn thi tốt nghiệp đúng trọng tâm ngay từ đầu năm học, đảm bảo chất lượng và có tính khả thi, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; thường xuyên rà soát, phân loại chính xác đối tượng học sinh, không bỏ sót học sinh cần được quan tâm, hỗ trợ. Ngoài ra, phân tích đánh giá chất lượng của từng bài kiểm tra định kỳ để điều chỉnh phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá phù hợp; tăng cường tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT tại trường hoặc theo cụm trường, theo đề chung của Sở để học sinh làm quen với kỳ thi, qua đó đánh giá kết quả ôn tập và rút kinh nghiệm, bổ sung kiến thức kịp thời.

Các cơ sở giáo dục cũng triển khai cho từng giáo viên xây dựng mục tiêu, giải pháp và các chỉ tiêu chất lượng của môn mình phụ trách ở các lớp được phân công giảng dạy và ôn tập; tập trung các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ điểm trung bình trở lên, nâng cao điểm trung bình bài thi tốt nghiệp THPT…

“Sở GD-ĐT cũng đã tăng cường kiểm tra công tác dạy học và ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2024; tổ chức các hội nghị đánh giá tình hình tổ chức dạy học, ôn thi tốt nghiệp và đảm bảo tốt các điều kiện để kỳ thi tại tỉnh diễn ra an toàn, đúng quy chế”-Giám đốc Sở GD-ĐT cho hay.