Ia Grai: Doanh số cho vay vốn tín dụng chính sách gần 98 tỷ đồng

Dự hội nghị có ông Đào Lân Hưng-Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội huyện; chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện…

Trong 9 tháng qua, được sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo kịp thời của ngành, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Ia Grai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tại huyện. Doanh số cho vay gần 98 tỷ đồng, bằng 109% so với cùng kỳ năm trước, với 2.331 lượt hộ vay vốn. Tổng dư nợ của Phòng giao dịch NHCSXH huyện hơn 466,1 tỷ đồng, tăng hơn 35 tỷ đồng so với đầu năm, đạt tỷ lệ tăng 8,14% so với năm 2022, với 10.849 hộ, dư nợ bình quân 43 triệu đồng/hộ; trong đó riêng chương trình cho vay hộ nghèo đạt dư nợ gần 72 tỷ đồng, tăng 15,891 tỷ đồng so với năm 2022, với 1.452 hộ vay, dư nợ bình quân/hộ là 50 triệu đồng (chiếm 15,4% tổng dư nợ)…

Thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính Phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH, đã có 5.293 lượt khách hàng vay vốn được hỗ trợ với số tiền lãi hơn 3,6 tỷ đồng. Phòng giao dịch NHCSXH huyện cũng đã hoàn thành 100% kế hoạch tập huấn năm 2023, với 14 lớp cho hơn 480 cán bộ hội đoàn thể các cấp, thôn trưởng, cán bộ xóa đói giảm nghèo, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn ở các xã, thị trấn của huyện. Bên cạnh đó, đơn vị đã ký kết Chương trình phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện…

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình cho vay thời gian qua. Đồng thời đã thống nhất triển khai nhiệm vụ công tác tín dụng chính sách những tháng cuối năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Đào Lân Hưng lưu ý Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chủ động tham mưu cho HĐND, UBND huyện, hàng năm, cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH nhằm bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, cũng như chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung tín dụng ưu đãi, cùng trách nhiệm các cấp, ngành, tổ chức chính trị-xã hội phối hợp thực hiện. Vận dụng tối đa các cơ chế để mở rộng cho vay, cho vay bổ sung, nâng dần mức cho vay bình quân/hộ, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng theo quy định. Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, nợ bỏ đi khỏi địa phương. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác trong việc quản lý, kiểm tra giám sát đối tượng vay vốn, không để nợ xấu tăng. Chú trọng chất lượng hoạt động tại các Điểm giao dịch lưu động tại xã, thị trấn; phối hợp với địa phương đảm bảo an toàn cho hoạt động tín dụng của Phòng giao dịch NHCSXH ở cơ sở…