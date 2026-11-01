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Hơn 300 giáo viên tham gia tập huấn kỹ năng hỗ trợ tâm lý cho trẻ có nguy cơ vi phạm pháp luật

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HỒ THỊ ĐIỂM
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(GLO)- Ngày 1-11, tại phường Pleiku, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn chuyên đề “Hỗ trợ tâm lý cho trẻ có nguy cơ vi phạm pháp luật, khó khăn về cảm xúc và hành vi” cho hơn 300 giáo viên các trường phía Tây tỉnh.

Chuyên đề nằm trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2030.

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Hơn 300 giáo viên tham gia tập huấn kỹ năng hỗ trợ tâm lý cho trẻ có nguy cơ vi phạm pháp luật. Ảnh: Hoàng Ân

Chuyên đề trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện những biểu hiện khó khăn về tâm lý, cảm xúc và hành vi ở trẻ em; tìm hiểu các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý, khả năng thích ứng và hành vi của trẻ trong môi trường học đường.

Bên cạnh đó, nội dung tập huấn hướng đến việc nâng cao kỹ năng tiếp cận, lắng nghe, tư vấn và hỗ trợ tâm lý ban đầu; xử lý các tình huống phát sinh, nhất là đối với trẻ có nguy cơ vi phạm pháp luật hoặc gặp khó khăn trong kiểm soát cảm xúc, hành vi.

Thông qua hoạt động tập huấn, Sở GD&ĐT hướng đến nâng cao năng lực hỗ trợ tâm lý học đường, tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng liên quan trong phát hiện, hỗ trợ kịp thời những trường hợp cần quan tâm; góp phần phòng ngừa hành vi lệch chuẩn, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện.

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