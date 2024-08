Hezbollah định 'phớt lờ' Iran, Israel cảnh báo gắt

Một trong những nguồn tin cho biết nhóm này đang hành động nhanh hơn Iran trong tiến trình lập kế hoạch và đang tìm cách tấn công Israel trong những ngày tới. Trong khi đó, Iran dường như vẫn chưa chốt lại phương án đáp trả.

Nguồn thạo tin thứ hai cho hay do Lebanon là nước láng giềng trực tiếp ở phía Bắc của Israel nên Hezbollah có thể hành động mà hầu như không cần thông báo trước.

Người này nói thêm rằng không rõ Iran và Hezbollah đang phối hợp thực hiện một cuộc tấn công tiềm tàng ngay lúc này như thế nào, song một số quan chức cảm thấy hai bên dường như không hoàn toàn thống nhất về cách thức tiến hành.

Trong ngày 7-8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cảnh báo Lebanon rằng Hezbollah sẽ gây tổn thất nặng nề cho chính nước này nếu Hezbollah tấn công Israel. "Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah có thể khiến Lebanon phải trả giá cực đắt. Họ thậm chí không tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra" - ông Gallant nói với binh lính của Lữ đoàn Dù 646.

Cuộc họp được tổ chức tại Jeddah - Ả Rập Saudi và đã kết thúc bằng tuyên bố Israel chịu hoàn toàn trách nhiệm trong vụ ám sát thủ lĩnh Hamas.

Trong khi đó, Anh và Ai Cập hôm 7-8 đã yêu cầu các hãng hàng không của mình tránh không phận Iran và Lebanon. Nhiều hãng hàng không trên toàn cầu cũng thay đổi lịch trình để tránh không phận Iran và Lebanon trong khi hủy các chuyến bay đến Israel và Lebanon.

Hãng United Airlines của Mỹ hôm 7-8 cho hay các chuyến bay của hãng đến Tel Aviv vốn đã tạm dừng vào ngày 31-7 do lo ngại về an ninh vẫn sẽ tiếp tục bị hoãn. Hãng Singapore Airlines đã ngừng bay qua không phận Iran cuối tuần trước và đang sử dụng các tuyến bay thay thế khi cho rằng an toàn là ưu tiên hàng đầu của hãng.

Theo Xuân Mai (NLĐO)