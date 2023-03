Chiến thắng John Isner ở vòng một giải quần vợt Indian Well Masters 2023 sẽ là cú hích để tay vợt gốc Việt Brandon Nakashima tự tin hơn trong trận đấu đầy khó khăn với Medvedev ở vòng hai.

Nhận định U20 Hàn Quốc vs U20 Tajikistan , 19h00 ngày 8/3 trong khuôn khổ bảng C giải U20 châu Á - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. U20 Hàn Quốc nắm nhiều cơ hội đi tiếp ở bảng C. Nhưng họ không được phép chủ quan.