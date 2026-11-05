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Hà Nội nghiên cứu hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH, BHYT: Người dân cần đáp ứng điều kiện gì?

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NHÃ UYÊN (theo VGP News, VTV)

(GLO)- Hà Nội đang nghiên cứu chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH, BHYT ngoài mức hỗ trợ của Trung ương. Những nhóm người dân nào có thể được hưởng chính sách và điều kiện thụ hưởng ra sao?

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế trên địa bàn. Đáng chú ý, thành phố sẽ nghiên cứu cơ chế hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH, BHYT nhằm mở rộng diện bao phủ và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chính sách an sinh.

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UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế trên địa bàn. Ảnh: VGP News

Theo nội dung kế hoạch, Hà Nội xác định mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm và hiện đại.

Để thực hiện mục tiêu này, UBND thành phố giao BHXH TP. Hà Nội theo dõi tỷ lệ bao phủ bảo hiểm, tập trung tìm giải pháp tiếp cận những nhóm chưa tham gia hoặc đã tham gia nhưng bị gián đoạn. Đồng thời, BHXH thành phố phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH ngoài mức hỗ trợ của Trung ương.

Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp tổng hợp nhu cầu kinh phí trên cơ sở đề xuất của các cơ quan liên quan, báo cáo UBND TP. Hà Nội trình HĐND thành phố xem xét bố trí nguồn lực phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

Theo định hướng của kế hoạch, các nhóm được thành phố chú trọng rà soát bao gồm người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, lao động phi chính thức, lao động di cư và người mất việc làm, mất sinh kế.

Đây là những nhóm có nguy cơ gặp khó khăn trong việc duy trì tham gia BHXH, BHYT do thu nhập không ổn định hoặc hạn chế về điều kiện kinh tế.

Việc hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng tài chính, khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy thời gian đóng, hướng tới hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động; đồng thời duy trì thẻ BHYT để bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh.

Trên thực tế, Hà Nội đã triển khai một số chính sách hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm. Theo thông tin từ BHXH Việt Nam, đối với BHXH tự nguyện, người thuộc hộ nghèo được thành phố hỗ trợ thêm 50% mức đóng, hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 60% và một số nhóm khác được hỗ trợ thêm 10% ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước.

Từ năm 2026, thành phố còn hỗ trợ 100% mức đóng BHYT trong 36 tháng đối với thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo mới thoát nghèo, thoát cận nghèo.

Một số nhóm khác như người cao tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi, người khuyết tật nhẹ và đồng bào dân tộc thiểu số chưa có thẻ BHYT cũng được quan tâm hỗ trợ.

Đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản hình thành hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bao trùm, được số hóa, bảo đảm sàn an sinh tối thiểu cho 100% người dân Thủ đô.

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