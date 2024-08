Giữ sạch “vùng xanh” nơi biên giới - Kỳ cuối: Nỗ lực vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả

Thời gian qua, Công an các xã biên giới đã lồng ghép thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn, xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy” với Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng-chống tội phạm. Qua đó, Công an các xã tập trung tham mưu xây dựng mới và củng cố, phát huy hiệu quả nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Điển hình như mô hình “Camera an ninh” tại xã Ia Nan, huyện Đức Cơ. Công an xã đã vận động người dân đầu tư lắp đặt được 16 camera trị giá hơn 100 triệu đồng tại các vị trí trọng yếu như ngã ba, ngã tư, khu vực trung tâm, các tuyến đường liên thôn, liên xã có mật độ người, phương tiện tham gia giao thông đông.

Đồng thời, Công an xã đã vận động các nhà dân có camera hướng ra đường để hỗ trợ công tác đảm bảo ANTT. Hình ảnh từ camera của người dân cung cấp đã góp phần rất tích cực giúp lực lượng Công an kiểm soát tốt địa bàn, làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến ANTT.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thuyên-Trưởng Công an xã Ia Nan-cho biết: “Chúng tôi lồng ghép thực hiện Kế hoạch số 979 của Giám đốc Công an tỉnh và Kế hoạch chuyển hóa địa bàn, xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy”, tăng cường gọi hỏi, răn đe các trường hợp thanh-thiếu niên thường xuyên càn quấy, gây rối ANTT. Nhờ đó, việc thực hiện nhiệm vụ đã đạt nhiều kết quả thiết thực.

Thông qua hoạt động của mô hình “Camera an ninh”, chúng tôi vừa kiểm soát các tuyến đường để phát hiện các trường hợp có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và vi phạm pháp luật; đồng thời kiểm soát tốt các tuyến đường ra vào xã nhằm phát hiện những trường hợp lạ mặt vào địa bàn cũng như vào khu vực biên giới. Mới đây, thông qua camera an ninh, chúng tôi phát hiện, bắt giữ 2 vụ trộm cắp tài sản, thu giữ tài sản trả lại cho người dân”.

Ông Trần Xuân Nghiên-Chủ tịch UBND xã Ia Nan-cho hay: “Chúng tôi đã đưa nội dung xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy” vào nghị quyết của Đảng ủy xã. Trong đó, phân công trách nhiệm cho từng đảng viên ở các chi bộ để kèm cặp, tuyên truyền, vận động đối với từng thanh-thiếu niên hư hoặc có nghi vấn sử dụng ma túy. Đồng thời, phát huy tối đa công tác phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng để tăng cường tuần tra, kiểm soát, trao đổi thông tin, đấu tranh triệt xóa tội phạm ma túy”.

Đến nay, 7/7 xã biên giới đều đã xây dựng “Hòm thư tố giác tội phạm” ở mỗi thôn, làng. Cách làm này đã được bà con đồng tình hưởng ứng rất tích cực. Cùng với đó, thông qua các hội, nhóm Facebook, Zalo của các thôn, làng và Fanpage của Công an xã, quần chúng nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin, tố giác tội phạm ma túy cũng như các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khác.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 3 huyện, 7 xã biên giới đã quyết liệt chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chủ động chung tay phòng ngừa, tố giác tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng.

Đồng thời, tích cực chỉ đạo Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng trong kiểm soát địa bàn biên giới, tăng cường quản lý số thanh-thiếu niên nghi vấn có liên quan đến ma túy; xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để đấu tranh hiệu quả với các đối tượng có hành vi liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong gần 7 tháng triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn, Công an các xã biên giới đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện, Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng tiến hành điều tra, phát hiện 7 vụ liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố, bắt giữ trên 10 đối tượng liên quan.

Tạo vành đai biên giới sạch về ma túy

Bên cạnh các đối tượng ma túy tại chỗ thì nhiều đối tượng từ các địa phương khác cũng xâm nhập hoặc lợi dụng địa bàn biên giới để móc nối hoạt động ma túy. Đặc biệt, tuyến hành lang biên giới của tỉnh dài, lại giáp ranh với trọng điểm, “điểm nóng” về ma túy trên tuyến biên giới Việt-Lào. Nếu không tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ, không loại trừ các đối tượng lợi dụng địa bàn biên giới của tỉnh để hoạt động, xâm nhập vận chuyển trái phép ma túy vào trong nước.

Vì vậy, yêu cầu nắm chắc tình hình địa bàn, dự báo chính xác nguy cơ, yếu tố tiềm ẩn, đặc biệt là nắm chắc, quản lý chặt chẽ đối tượng để chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, xử lý tội phạm, tệ nạn ma túy là hết sức quan trọng.

Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh-khẳng định: Sau một thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển hóa địa bàn, xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy”, chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp ở 3 huyện biên giới.

Trong đó, hệ thống chính trị ở cơ sở, đặc biệt là đội ngũ già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo đã tích cực, quyết liệt vào cuộc thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của bà con vùng biên giới đối với công tác đảm bảo ANTT nói chung và phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng.

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng đã thể hiện được vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu, tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đặc biệt là công tác nắm, dự báo tình hình, điều tra triệt phá các vụ án ma túy.

Cũng theo Đại tá Dương Văn Long: Xác định việc “làm sạch” ma túy tại các xã biên giới đã khó, “giữ sạch” ma túy trên địa bàn càng khó khăn hơn. Vì vậy, để duy trì và phát huy hiệu quả của đề án, kế hoạch chuyển hóa địa bàn, xây dựng “xã biên giới sạch về ma túy”, Công an tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc phương châm “triển khai quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên, liên tục các biện pháp công tác” nhằm đạt được các mục tiêu, yêu cầu, lộ trình đã đề ra.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch; vừa thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, vừa tích cực, chủ động triển khai lực lượng, phối hợp với Công an các huyện, xã biên giới và Bộ đội Biên phòng để đấu tranh, triệt xóa các vụ án liên quan đến ma túy; chủ động nắm tình hình từ xa, từ sớm, không để các đối tượng từ nước ngoài lợi dụng hành lang biên giới để cất giấu, vận chuyển đưa ma túy xâm nhập vào trong nước.

Mặt khác, Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, nhất là đối với các tỉnh giáp ranh, lân cận của Campuchia và Lào để chủ động đấu tranh với các đường dây ma túy xuyên quốc gia. Qua đó nhằm thiết lập “lá chắn” vững chắc, tạo vành đai biên giới sạch về ma túy.

“Để phát huy hiệu quả các biện pháp công tác, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng trong công tác đấu tranh, làm sạch địa bàn ma túy trên tuyến biên giới, bên cạnh tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh ngăn chặn, triệt xóa tội phạm liên quan đến ma túy của lực lượng chức năng thì về lâu dài, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng, tổ chức triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách nhằm hỗ trợ người dân vùng biên giới phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Đặc biệt, cần tạo việc làm ổn định cho thanh-thiếu niên, nhất là thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số để các em chú tâm vào làm ăn, lao động sản xuất, tránh xa ma túy”-Đại tá Dương Văn Long nhấn mạnh.