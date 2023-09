(GLO)- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai Lê Duy Định vừa ký Quyết định số 1129/QĐ-SGDĐT về việc giải thể Trung tâm Anh ngữ Sea Edu tại thị xã An Khê

Theo đó, Trung tâm Anh ngữ Sea Edu có trụ sở hoạt động tại số 997 Quang Trung (phường An Phú, thị xã An Khê); thuộc Công ty TNHH Giáo dục Sea Academy Education.

Trung tâm này được thành lập vào ngày 30-9-2022 theo Quyết định số 1103/QĐ-SGDĐT của Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, sau một thời hoạt động, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục Sea Academy Education đã đề nghị được giải thể.

Tại Quyết định số 1129/QĐ-SGDĐT, Sở GD-ĐT đề nghị Trung tâm ngoại ngữ Sea Edu thực hiện các biện pháp bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của học viên, giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên. Đồng thời, phải giao nộp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành (ngày 20-9-2023).