Gia Lai hôm nay 27-8: Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ diễn ra từ ngày 29-8 đến 2-9

(GLO)-Bản tin có những nội dung sau: Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ diễn ra từ ngày 29-8 đến 2-9; Chuyển giao kỹ thuật nuôi vịt biển thương phẩm tại xã Tuy Phước Tây; 10 học sinh Gia Lai được tặng học bổng Vallet; Triển khai nhận diện sinh trắc học tại 2 cảng hàng không Phù Cát và Pleiku…