Gia Lai hôm nay 27-8: Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ diễn ra từ ngày 29-8 đến 2-9

Gia Lai hôm nay 27-8: Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ diễn ra từ ngày 29-8 đến 2-9

(GLO)-Bản tin có những nội dung sau: Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ diễn ra từ ngày 29-8 đến 2-9; Chuyển giao kỹ thuật nuôi vịt biển thương phẩm tại xã Tuy Phước Tây; 10 học sinh Gia Lai được tặng học bổng Vallet; Triển khai nhận diện sinh trắc học tại 2 cảng hàng không Phù Cát và Pleiku…
01:13

Kỳ họp thứ 3 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII dự kiến tổ chức vào ngày 15-9

03:47

Lễ hội Tinh hoa đại ngàn-Biển xanh hội tụ diễn ra từ ngày 29-8 đến 2-9

05:40

Gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Văn phòng các cơ quan hành chính nhà nước

07:50

Chuyển giao kỹ thuật nuôi vịt biển thương phẩm tại xã Tuy Phước Tây

09:01

10 học sinh Gia Lai được tặng học bổng Vallet năm 2025

09:58

Triển khai nhận diện sinh trắc học tại 2 cảng hàng không Phù Cát và Pleiku

11:10

VĐV Lê Nguyễn Hương Giang giành 5 huy chương Giải Cup Khiêu vũ thể thao toàn quốc

12:42

Công an xã Ia Pa hỗ trợ bé gái 13 tuổi thoát bẫy “việc nhẹ lương cao”

14:06

2 ô tô va chạm trên quốc lộ 19, 1 người tử vong

