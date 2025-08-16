Danh mục
Gia Lai hôm nay 16-8: Phát lộ xưởng chế tác công cụ đá opal 3.500 năm trước tại Plei Ring

Gia Lai hôm nay 16-8: Phát lộ xưởng chế tác công cụ đá opal 3.500 năm trước tại Plei Ring

MỘC TRÀ MỘC TRÀ NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Bản tin có những nội dung sau: Ký kết hợp tác triển khai mô hình dịch vụ công trực tuyến; Khu vực phía Tây Gia Lai sẽ có thêm khu đô thông minh, hiện đại; Phát lộ xưởng chế tác công cụ đá opal 3.500 năm trước tại Plei Ring; Truy tìm bà Huỳnh Thị Thảo liên quan đến tố giác chiếm đoạt tài sản…
Ký kết hợp tác triển khai mô hình dịch vụ công trực tuyến

02:41

Khánh thành “Đường cờ Tổ quốc” ở xã Phù Mỹ Tây

03:22

Khu vực phía Tây Gia Lai sẽ có thêm khu đô thông minh, hiện đại

04:39

Phát lộ xưởng chế tác công cụ đá opal 3.500 năm trước tại Plei Ring

06:59

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra ngành BHXH Việt Nam

08:09

Cứu sống bệnh nhân ngừng tim do nhồi máu cơ tim

09:26

Công ty 74 trao kinh phí thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”

10:48

571 vận động viên tham gia Giải giao lưu cầu lông tranh giải Thi Sport năm 2025

11:42

Xã Biển Hồ khen thưởng 15 tập thể, cá nhân dịp 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

13:30

Công an tỉnh Gia Lai truy tìm bà Huỳnh Thị Thảo liên quan đến tố giác chiếm đoạt tài sản

