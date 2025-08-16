Gia Lai hôm nay 16-8: Phát lộ xưởng chế tác công cụ đá opal 3.500 năm trước tại Plei Ring

(GLO)- Bản tin có những nội dung sau: Ký kết hợp tác triển khai mô hình dịch vụ công trực tuyến; Khu vực phía Tây Gia Lai sẽ có thêm khu đô thông minh, hiện đại; Phát lộ xưởng chế tác công cụ đá opal 3.500 năm trước tại Plei Ring; Truy tìm bà Huỳnh Thị Thảo liên quan đến tố giác chiếm đoạt tài sản…