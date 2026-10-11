(GLO)- Đây là một trong các mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch triển khai các hoạt động can thiệp giảm thiểu tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh Gia Lai ban hành ngày 6-10-2026.

Ngoài mục tiêu trên, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh xuống dưới 8‰, trẻ dưới 1 tuổi xuống dưới 10‰ và trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15‰. Các hoạt động can thiệp tập trung ưu tiên khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn có nguy cơ tử vong trẻ em cao.

Gia Lai đặt mục tiêu giảm tỷ suất tử vong trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 15‰ vào năm 2030. Ảnh: Như Nguyện

Theo kế hoạch, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 duy trì tỷ lệ phụ nữ sinh con được người đỡ đẻ có kỹ năng hỗ trợ trên 98%; giảm tỷ lệ trẻ sơ sinh có cân nặng dưới 2.500g xuống dưới 5%; bảo đảm 90% trẻ sơ sinh được chăm sóc thiết yếu sớm và trên 98% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ theo lịch hiện hành. Đồng thời, giảm tỷ suất tử vong do tai nạn, thương tích ở trẻ dưới 5 tuổi xuống dưới 8/100.000 trẻ.

Để đạt các mục tiêu này, Gia Lai triển khai đồng bộ các giải pháp từ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đến tăng cường truyền thông, đào tạo nhân lực và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Trong đó, ngành y tế chú trọng nâng cao chất lượng quản lý thai kỳ, khám thai định kỳ, theo dõi chuyển dạ, phát hiện sớm nguy cơ và xử trí kịp thời các tình huống bất thường. Công tác chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trong, ngay sau sinh; theo dõi sức khỏe trong những ngày đầu sau sinh; cấp cứu, hồi sức sản khoa và sơ sinh cũng được tăng cường.

Đối với các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, tỉnh ưu tiên củng cố năng lực chăm sóc sản khoa thiết yếu, chăm sóc và cấp cứu sơ sinh tại trạm y tế; bổ sung trang thiết bị, thuốc thiết yếu, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế cơ sở.

Tỉnh cũng chú trọng đào tạo bác sĩ chuyên ngành sản, nhi; tăng cường đào tạo tại chỗ, chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên xuống tuyến dưới và phát triển mạng lưới cô đỡ thôn bản, ưu tiên phụ nữ là người dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn.

Bên cạnh giải pháp chuyên môn, công tác truyền thông được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cha mẹ và người chăm sóc trẻ. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có 80% cha mẹ, người chăm sóc trẻ nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ sơ sinh; 90% nhận biết dấu hiệu viêm phổi, tiêu chảy cấp và có kiến thức phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ dưới 5 tuổi.

Các hoạt động truyền thông sẽ được triển khai đa dạng, phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục, ngôn ngữ và điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa bàn, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số…