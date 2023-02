(GLO)- Cuộc thi Toán tính nhanh do Trung tâm Giáo dục Smart Kids Gia Lai tổ chức thường niên đã trở thành “sân chơi” hấp dẫn của nhiều học sinh trong tỉnh. Năm nay, 90 thí sinh ở độ tuổi 4-14 đã có màn tranh tài sôi nổi, gay cấn vào ngày 15-1 vừa qua.

(GLO)- Ủy ban nhân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 1609/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022-2030“. Chương trình này hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn, tăng cơ hội của trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.