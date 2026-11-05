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Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép 2,2 m³ gỗ

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CÔNG CƯỜNG

(GLO)- Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 5-11, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng sử dụng xe công nông độ chế vận chuyển trái phép 5 lóng gỗ xẻ hộp, với khối lượng ước tính khoảng 2,2 m³, theo hướng từ khu vực núi Chư Prông xuống.

Trước đó, đội đặc nhiệm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) chủ trì, phối hợp với tổ tuần tra Đồn Biên phòng Ia Mơ tổ chức mật phục tại tuyến đường mòn giáp bờ lô cao su thuộc tổ 29 đội sản xuất An Biên (Công ty Cao su Chư Prông).

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Cán bộ Đồn Biên phòng lấy lời khai đối tượng Siu Blo. Ảnh: Công Cường

Tại đây, lực lượng Biên phòng phát hiện 2 đối tượng điều khiển phương tiện từ hướng núi Chư Prông có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe công nông đầu dọc (loại xe đã qua độ chế) là Rơ Châm A Lun (42 tuổi, ở làng Sơr, xã Ia Boòng) và người điều khiển xe máy không có biển kiểm soát đi cùng là Siu Blo (42 tuổi, ở làng Gà, xã Ia Boòng).

Trên thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện 5 lóng gỗ xẻ hộp chưa xác định chủng loại, với tổng khối lượng ước tính 2,2 m³.

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Số gỗ bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Công Cường

Các đối tượng khai nhận: Khoảng 2 ngày trước đã điều khiển phương tiện từ xã Ia Boòng vào khu vực rừng núi Chư Prông để khai thác lâm sản trái phép.

Rạng sáng 5-11, khi đang vận chuyển số gỗ trên ra khỏi rừng để đưa đi tiêu thụ thì bị lực lượng BĐBP phát hiện, bắt giữ cùng toàn bộ tang vật, phương tiện.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

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