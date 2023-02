Gần 70 công nhân Điện lực Pleiku được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Nội dung huấn luyện gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Ở phần lý thuyết, công nhân được phổ biến các nội dung: Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; quy trình an toàn điện; hướng dẫn lập phiếu đánh giá rủi ro 5 bước; kỹ năng lái xe an toàn, kỹ năng đảm bảo an toàn giao thông; công tác trực sửa chữa điện, thao tác đóng cắt; chương trình liên quan công tác quản lý kỹ thuật và các phần mềm Pmiss, OMS; công tác trực CRM; phân tích các vụ tai nạn điển hình của ngành điện trong năm 2021 và 2022 để rút ra bài học kinh nghiệm.

Ở phần thực hành, công nhân được hướng dẫn và thực hành phương pháp hồi sinh tổng hợp; thao tác các thiết bị mới trên lưới điện như: REC, LBS; diễn tập tình huống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; diễn tập tình huống phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố kết hợp bồi dưỡng tay nghề; kỹ năng thao tác vận hành, xử lý các tình huống sự cố bất thường khi thao tác vận hành; công tác an toàn sau thi công, sau sử dụng, vận hành thiết bị.