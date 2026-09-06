Galaxy S27 Ultra sẽ trang bị màn hình tự khắc phục vết xước?

Mặc dù Galaxy S27 Ultra chỉ chính thức ra mắt vào đầu năm sau, những ảnh dựng về mẫu flagship này đã bắt đầu xuất hiện giúp mang đến cái nhìn sơ lược về thiết kế của sản phẩm cao cấp tiếp theo từ Samsung. Tuy nhiên, một trong những điều thú vị nhất về sản phẩm này lại không đến từ thiết kế mà nằm ở một tính năng mới: màn hình tự chữa lành.

Hình ảnh kết xuất được cho là thiết kế trên Galaxy S27 Ultra

Theo một bài đăng trên mạng xã hội X gần đây, Samsung có thể đang hợp tác với Corning để phát triển một lớp phủ cho phép màn hình điện thoại có thể tự chữa lành. Công nghệ này được cho là sẽ giúp Galaxy S27 Ultra tự phục hồi các vết xước siêu nhỏ, từ đó cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng.

Các rò rỉ cho thấy iPhone Ultra sẽ sử dụng công nghệ màn hình tự chữa lành, nhưng sau đó không có thêm thông tin nào được công bố và khiến tính năng này vẫn còn là một dấu hỏi. Nếu điều này xảy ra, đây không phải là điểm chung duy nhất giữa Galaxy S27 Ultra với iPhone, bởi các rò rỉ cho thấy cụm camera của Galaxy S27 Ultra có thiết kế tương tự iPhone 17 Pro, từ đó tạo nên sự liên hệ giữa hai thương hiệu ở cả khía cạnh thiết kế và công nghệ.

Ngoài ra, Samsung cũng đang nỗ lực cải tiến công nghệ màn hình. Mặc dù một số mẫu Galaxy S26 Ultra gặp phải vấn đề ám đỏ, nhưng tính năng màn hình riêng tư của sản phẩm vẫn được đánh giá cao. Nếu Samsung tiếp tục phát triển và cải thiện công nghệ bảo mật dựa trên phần cứng, cùng khả năng tự phục hồi của kính, Galaxy S27 Ultra có thể trở thành một sản phẩm hấp dẫn hơn nữa.

Cuối cùng, để Galaxy S27 Ultra thực sự hấp dẫn người dùng, Samsung cần đảm bảo sản phẩm có mức giá hợp lý và các tính năng khác cũng phải tương xứng. Nếu không, ngay cả khi màn hình tự chữa lành nghe có vẻ hấp dẫn, nó có thể không đủ sức thuyết phục người dùng nâng cấp lên phiên bản mới, đặc biệt nếu đã sở hữu Galaxy S26 Ultra.

Theo Kiến Văn (TNO)