Đội trưởng của HAGL được triệu tập lên tuyển quốc gia

(GLO)- Chiều 8-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố quyết định bổ sung 2 cầu thủ cho đội tuyển quốc gia đợt FIFA Days tháng 11-2026, trong đó có đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Hoàng Vĩnh Nguyên.

Trước đó, ngày 4-11, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã triệu tập 27 cầu thủ trong đợt tập trung FIFA Days tháng 11-2026 để chuẩn bị cho Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026. Trong số này, HAGL góp mặt 1 cầu thủ là thủ môn Trần Trung Kiên.

Hoàng Vĩnh Nguyên (trái) lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi vòng 7 V.League 2026-2027 khép lại, một số cầu thủ trong danh sách trên dính chấn thương không thể tập trung cùng đội tuyển. Do đó, chiến lược gia người Hàn đã bổ sung 2 cầu thủ gồm tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên của HAGL và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc đang thi đấu cho SHB Đà Nẵng.

Vĩnh Nguyên là cầu thủ trụ cột của đội bóng phố núi ở mùa này. Tiền vệ sinh năm 2002 thậm chí còn được trao băng đội trưởng của Câu lạc bộ. Vĩnh Nguyên trưởng thành từ Học viện HAGL và từng có thời gian sang Tây Ban Nha tập luyện cùng đội trẻ của Câu lạc bộ Cadiz B.

Hoàng Vĩnh Nguyên (bìa phải, phía sau) là trụ cột của HAGL mùa này. Ảnh: Văn Ngọc

Theo lịch thi đấu, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 11-11 và Kyrgyzstan ngày 17-11. Cả 2 trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình.