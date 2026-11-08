Dịch sởi tại Mỹ vượt 5.000 ca, nhiều trẻ em phải nhập viện

(GLO)- Mỹ ghi nhận 5.182 ca mắc sởi trong năm 2026, mức cao nhất kể từ năm 1991. Trẻ em và thanh thiếu niên chiếm gần 60% số trường hợp, trong khi các ổ dịch tiếp tục xuất hiện tại nhiều địa phương.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tính đến ngày 5-11, nước này ghi nhận 5.182 ca mắc sởi được xác nhận, trong đó 5.164 trường hợp tại 47 bang và vùng lãnh thổ, cùng 18 ca ở khách quốc tế.

Số liệu được công bố ngày 6-11 cho thấy dịch bệnh tiếp tục gia tăng, vượt xa 2.289 ca của cả năm 2025.

Người dân làm thủ tục tiêm vắc xin tại một cửa hàng dược phẩm của CVS ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: TTXVN

Trong tổng số bệnh nhân, 908 trường hợp là trẻ dưới 5 tuổi, chiếm 18%; nhóm từ 5-19 tuổi có 2.104 ca, tương đương 41%. Người từ 20 tuổi trở lên ghi nhận 2.132 trường hợp, chiếm khoảng 41%.

CDC cho biết 4.993 ca mắc, tương đương 96% tổng số trường hợp, có liên quan đến các ổ dịch.

Tính đến ngày 5-11, có 562 bệnh nhân phải nhập viện, chiếm 11% tổng số ca mắc. CDC thống kê 4 trường hợp tử vong liên quan đến sởi trong năm nay.

Pennsylvania là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất, với 1.487 ca mắc, 287 trường hợp nhập viện và 6 ca tử vong liên quan đến sởi. Nam Carolina và Utah lần lượt ghi nhận 670 và 536 ca mắc.

Một trong những yếu tố khiến bệnh sởi tiếp tục lây lan tại Mỹ là tỷ lệ tiêm vắc xin phòng bệnh suy giảm.

Theo CDC, trong năm học 2025-2026, tỷ lệ trẻ mẫu giáo được tiêm vắc xin MMR (phòng sởi, quai bị và rubella) thấp hơn mức 95% cần thiết để duy trì miễn dịch cộng đồng.

Vắc xin MMR vẫn được CDC xác định là biện pháp chủ yếu để phòng bệnh, hạn chế lây nhiễm và bảo vệ những người chưa đủ điều kiện tiêm chủng.

Sởi là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan rất cao qua đường không khí, có thể gây viêm phổi, viêm não và những biến chứng nghiêm trọng khác, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

Mỹ được công nhận loại trừ bệnh sởi vào năm 2000, sau khi chấm dứt tình trạng lây nhiễm liên tục trong cộng đồng.

Tuy nhiên, số ca mắc tăng mạnh tại Mỹ trong những năm gần đây, khiến tình trạng kiểm soát căn bệnh này trở thành vấn đề đáng quan tâm của các cơ quan y tế.