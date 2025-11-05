Đêm 5-11, Gia Lai có mưa rào và giông, phía Đông tỉnh cảnh báo thiên tai cấp 2

(GLO)- Đêm nay (5-11) khu vực tỉnh Gia Lai có mưa rào và giông với lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50 mm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ sáng 6-11 đến hết ngày 7-11, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa khu vực phía Tây tỉnh phổ biến từ 80-200 mm, có nơi trên 300 mm; khu vực phía Đông tỉnh phổ biến từ 150-400 mm, có nơi trên 600 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới

Cụ thể, các khu vực Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Ly, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Sê có tổng lượng mưa trung bình 80-150 mm, có nơi trên 200 mm. Chư Prông, Ia Mơ, Chư Pưh, Kbang, An Khê, Đak Pơ, Kông Chro, Ayun Pa, Phú Thiện có tổng lượng mưa 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Ia Pa, Phú Túc có lượng mưa từ 150-300 mm, có nơi trên 400 mm; Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn, Vân Canh, Cát Tiến từ 200-400 mm, có nơi trên 600 mm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở khu vực phía Tây cấp 1, khu vực phía Đông cấp 2.