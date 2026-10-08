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Tin nhanh đầu ngày:

+ Giám sát việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại phường Quy Nhơn

+ Gia Lai trao 11.100 cây dừa giống, tiếp sức “Xanh hóa Trường Sa”

+ Thấy đại bàng núi bay vào nhà, người đàn ông mang đến Công an xã giao nộp

+ Đề xuất xử lý số gỗ, củi sau khi chặt hạ 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ