Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Ngăn ký ức Nhịp sống buôn làng Người Gia Lai kể chuyện
Đề xuất xử lý số gỗ, củi sau khi chặt hạ 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ

Đề xuất xử lý số gỗ, củi sau khi chặt hạ 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI NGỌC DUNG NGỌC DUNG NGUYÊN TRƯỜNG NGUYÊN TRƯỜNG

(GLO)- Bản tin có các nội dung: Giám sát việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại phường Quy Nhơn; Gia Lai trao 11.100 cây dừa giống, tiếp sức “Xanh hóa Trường Sa”; Đề xuất xử lý số gỗ, củi sau khi chặt hạ 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ...
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:15

Tin nhanh đầu ngày:

+ Giám sát việc thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại phường Quy Nhơn

+ Gia Lai trao 11.100 cây dừa giống, tiếp sức “Xanh hóa Trường Sa”

+ Thấy đại bàng núi bay vào nhà, người đàn ông mang đến Công an xã giao nộp

+ Đề xuất xử lý số gỗ, củi sau khi chặt hạ 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ

08:12

Nhịp sống hôm nay: Công an chở nước giúp 300 người dân vùng tái định cư

09:52

Sắc màu Việt: Xã Biển Hồ tổ chức chuỗi sự kiện thuộc Festival cồng chiêng năm 2026

11:55

Sống khỏe: Các dấu hiệu tim bị lão hóa

13:06

Thời tiết hôm nay: Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và giông rải rác

null