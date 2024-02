Dân làng Piơm mong Nhà nước xây dựng đường nội đồng

Tin liên quan Hà Tam đẩy mạnh xã hội hóa làm đường nội đồng

Nhiều năm qua, con đường dẫn ra cánh đồng là đường mòn, chỉ có xe bò qua được. Đến năm 2007, khi có xe công nông, thôn vận động người dân cùng nhau hiến đất, góp công góp của để mở rộng con đường gần 4 m như hiện nay.

Cũng theo Trưởng thôn Piơm, vì con đường do người dân tự làm nên không thể lu lèn. Thêm vào đó, con đường cũng chỉ cao ngang mặt ruộng nên đến mùa mưa, nước về ngập hết toàn bộ tuyến đường nội đồng dài khoảng 1 km. Bởi vậy, nền đường đã yếu càng thêm yếu. Còn ông A Ayun-Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Piơm thì chia sẻ: “Tôi có 8 sào lúa ở đây và cũng phải chịu khổ sở vì giao thông không thuận lợi, việc đi lại cũng như vận chuyển nông sản vào mùa thu hoạch vô cùng khó khăn”.

Một khó khăn nữa đối với bà con nông dân nơi đây là diện tích lúa của hàng chục hộ dân phía giáp xã An Phú (TP. Pleiku) luôn phải chịu hạn. Nói về điều này, ông Y Yó-Phó Trưởng thôn Piơm-giải thích: Cánh đồng Bồ nằm trên địa phận xã A Dơk (huyện Đak Đoa) nhưng chủ yếu lại do người dân thôn Piơm canh tác và giáp với xã An Phú. Cánh đồng chủ yếu lấy nước từ suối An Phú. Tuy nhiên, vào mùa khô, khu vực ruộng lúa giáp với xã An Phú bị thiếu nước do đập ngăn dòng, không cấp đủ nước cho cánh đồng Bồ khiến nhiều chân ruộng phải bỏ hoang. “Chúng tôi đã đề nghị huyện đầu tư làm đập tràn để điều tiết nước, tạo điều kiện cho người dân canh tác”-ông Y Yó thông tin.

Anh Khunh có hơn 2 sào ruộng bị bỏ hoang. Anh bày tỏ: “Tôi mong chính quyền địa phương hỗ trợ làm đập tràn hoặc có giải pháp phù hợp. Do thiếu nước tưới nên tôi không trồng gì được. Cả gia đình tôi giờ chỉ có thể đi làm thuê để sinh sống mà không thể sản xuất được trên ruộng của mình”.

Được biết, đối với ý kiến của cử tri về việc đề nghị làm đập tràn, UBND huyện Đak Đoa đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND thị trấn tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế tại vị trí đề xuất làm công trình. Qua kiểm tra cho thấy không đảm bảo các điều kiện để xây dựng đập thủy lợi.

Còn đối với đề nghị đầu tư làm đường giao thông nội đồng, qua tìm hiểu được biết, UBND huyện đã chỉ đạo UBND thị trấn Đak Đoa tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng các tuyến đường nội đồng cần kiên cố hóa bằng bê tông, xây dựng kế hoạch đăng ký về UBND huyện để tổng hợp, đăng ký UBND tỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 280/NQ-HĐND ngày 10-12-2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 338/QĐ-UBND ngày 15-4-2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu tư Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.