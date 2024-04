Đak Pơ thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(GLO)- Chiều 23-4, tại thôn Tân Hòa (xã Tân An), Công an huyện Đak Pơ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Gia Lai và UBND xã Tân An tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại khu dân cư.