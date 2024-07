(GLO)-

Chiều 4-7, tại làng Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Công an thị xã An Khê tiến hành trao tặng kinh phí và vật nuôi cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong làng.