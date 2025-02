Đak Đoa: Thông báo phòng-chống lừa đảo giả danh cơ quan nhà nước sau đăng ký kinh doanh

(GLO)- Sáng 12-2, tại hồ thủy điện An Khê (phường An Phước, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã thả hơn 12.000 con cá xuống lòng hồ thủy điện An Khê thuộc cụm hồ Thủy điện An Khê-Ka Nak.