Đại học Quốc gia Hà Nội gia tăng vị trí trong bảng xếp hạng Webometrics 2024

(GLO)- Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tiếng cồng chiêng lại ngân vang trong các trường học ở huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai). Những em học sinh mầm non đến tiểu học, THCS thường ngày vốn nhút nhát bỗng trở thành những vũ công thực sự trong điệu xoang uyển chuyển, nhịp nhàng.

(GLO)- Thời gian qua, Công an xã Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) tiến hành mở “lớp học tình thương” nhằm xóa mù chữ trong cộng đồng. Việc làm ý nghĩa này góp phần tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ Công an hết lòng vì người dân.

Các đề xuất chính sách mới có thể giúp sinh viên quốc tế tốt nghiệp ở bang New York (Mỹ) ở lại và khởi nghiệp dễ dàng hơn.

(GLO)- Thời gian qua, nhiều học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cũng như gây ra không ít vụ tai nạn giao thông (TNGT). Vì vậy, ngành chức năng và các đơn vị trường học ở Gia Lai tăng cường giải pháp để chấn chỉnh, ngăn ngừa tình trạng này.

(GLO)- Những ngày giáp Tết cũng là thời điểm các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Gia Lai rộn ràng tổ chức lễ hội mùa xuân cho trẻ với nhiều hình thức, nội dung phong phú.

(GLO)- Sáng 30-1, Hội Luật gia huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an huyện, Huyện Đoàn, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh (chi nhánh An Khê) và Trường THPT Lương Thế Vinh tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.