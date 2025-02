(GLO)- Sáng 12-2, tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), Cụm thi đua số 2 gồm các huyện Kbang, Đak Pơ, Mang Yang, Đak Đoa và thị xã An Khê tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2024 và ký kết giao ước thi đua năm 2025.

Dự hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2024 có đại diện lãnh đạo Ban Thi-Đua khen thưởng tỉnh; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo phòng, cơ quan liên quan của các huyện, thị xã thuộc Cụm thi đua số 2.

Đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã thuộc Cụm thi đua số 2 tỉnh Gia Lai ký kết giao ước thi đua năm 2025. Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2024, công tác thi đua, khen thưởng tại các huyện, thị xã trong Cụm thi đua số 2 tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng và có những chuyển biến rõ nét; các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội ở các huyện, thị xã ngày càng phát triển.

Tổng giá trị sản xuất năm 2024 (theo giá so sánh 2010) của các huyện, thị xã đều vượt kế hoạch: Huyện Đak Đoa đạt 12.033 tỷ đồng, bằng 100,7% so với kế hoạch; Mang Yang đạt 8.603,9 tỷ đồng, bằng 100,12% so với kế hoạch; Kbang hơn 6.156 tỷ đồng, bằng 100,02% so với kế hoạch; Đak Pơ đạt 2.947,907 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2023; thị xã An Khê đạt 22.011 tỷ đồng, bằng 100,07% so với kế hoạch.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội của các huyện, thị xã có bước phát triển; các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định; tổ chức giao quân đều đạt chỉ tiêu trên giao.

Đại biểu huyện Đak Đoa tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, củng cố; tập trung chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực; Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội của các huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các huyện, thị xã thuộc Cụm thi đua số 2 đã bình xét đơn vị xuất sắc nhất cụm năm 2024 là huyện Đak Đoa; bầu huyện Mang Yang làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2025.

Đồng thời các huyện, thị xã thuộc Cụm thi đua số 2 đã ký kết giao ước thi đua năm 2025. Theo đó, Cụm thi đua số 2 tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức; tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, tư tưởng, thống nhất hoạt động đồng bộ trong thực hiện phong trào thi đua.

Các phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện. Các hình thức thi đua phải phong phú, hấp dẫn, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Đổi mới công tác khen thưởng để mỗi hình thức khen thưởng đều thực sự khích lệ, động viên mỗi tập thể, mỗi cá nhân tích cực làm việc. Khen thưởng, tuyên dương các gương tốt phải thường xuyên, đều khắp, kịp thời động viên những việc làm tốt, những gương điển hình. Quan tâm nhiều hơn đến các tập thể nhỏ và những người lao động trực tiếp. Phát hiện, xây dựng, biểu dương, bồi dưỡng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt kịp thời.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, những việc khó tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2025 trên tất cả các lĩnh vực…