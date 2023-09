Cử tri Krông Pa và Phú Thiện kiến nghị đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông

Tin liên quan Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri tại Krông Pa

Tại các buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo đến cử tri về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 23-10 và bế mạc ngày 29-11-2023, được tổ chức theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội (Hà Nội). Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt (đợt 1: từ ngày 23-10 đến 10-11, đợt 2: từ ngày 20 đến 29-11). Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung thảo luận, xem xét thông qua 9 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 8 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Tiếp đó, cử tri huyện Krông Pa và Phú Thiện đã có nhiều ý kiến tâm huyết gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Cử tri Nguyễn Mạnh Hùng (tổ 5, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) cho rằng: “Quốc lộ 25 đoạn qua thị trấn Phú Túc nhỏ hẹp, trong khi phương tiện lưu thông rất lớn đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân cũng như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do đó, tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội quan tâm kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 25 qua địa bàn thị trấn nhằm đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn. Ngoài ra, dân số Krông Pa ngày càng tăng cao, trong khi hệ thống y tế cấp huyện, xã đã xuống cấp, đội ngũ y-bác sĩ không đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân. Mong các cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư cả về cơ sở vật chất, trang-thiết bị y tế cũng như bổ sung thêm đội ngũ bác sĩ nhằm đảm bảo nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân”.

Còn cử tri Ksor Đun (buôn Tân Tuk, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa) thì kiến nghị: “Những năm qua, người dân trên địa bàn xã đã triển khai trồng rừng sản xuất để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, lâm sản người dân làm ra bán không được hoặc bán với giá rất thấp vì bị thương lái ép giá do quãng đường vận chuyển xa. Tôi mong muốn các cấp chính quyền quan tâm kêu gọi nhà đầu tư vào xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại địa bàn nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm và nâng cao giá trị kinh tế từ trồng rừng”.

Cũng như nhiều cử tri huyện Phú Thiện, ông Ksor Nhua (buôn Chư Plah Jai, xã Ia Hiao) nêu ý kiến: “Đời sống người dân trên địa bàn, nhất là người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, dân số ngày càng đông nhưng đất ở, đất sản xuất thì có hạn, dẫn đến tình trạng con cái lập gia đình ra ở riêng không có đất để chia. Không có đất ở, đất sản xuất nên cuộc sống của các cặp vợ chồng trẻ càng trở nên khó khăn, phải đi làm thuê khắp nơi. Đề nghị các đại biểu Quốc hội quan tâm kiến nghị đến cấp có thẩm quyền sớm giải quyết tình trạng này, giúp người dân có đất ở, đất sản xuất”.

Tại các buổi tiếp xúc, lãnh đạo một số sở, ngành và các địa phương đã trực tiếp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chủ tịch UBND huyện Krông Pa Hồ Văn Thảo thông tin: Việc đầu tư tuyến tránh quốc lộ 25 qua địa bàn thị trấn Phú Túc (hiện gọi là đường vành đai thị trấn Phú Túc) được huyện, tỉnh đặc biệt quan tâm và đã kiến nghị đến Trung ương từ lâu. Tuy nhiên, đến nay, Trung ương chưa có ý kiến về việc đầu tư tuyến đường này. Tuyến đường này nếu được Trung ương quan tâm đầu tư không những góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn mà còn mở rộng, phát triển không gian đô thị trong tương lai. Chủ tịch UBND huyện Krông Pa cũng cho biết, thời gian qua, huyện rất quan tâm đến việc giải quyết đầu ra sản phẩm trồng rừng nói riêng và nông sản của người dân nói chung. Bên cạnh tập trung tuyên truyền, vận động người dân trồng rừng, huyện liên kết với các địa phương lân cận trong tỉnh và cả các huyện giáp ranh của tỉnh Phú Yên nhằm kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư nhà máy chế biến nông-lâm sản.

Còn Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải Trần Đình Sơn thì cho hay: Từ năm 2021 đến nay, Bộ Giao thông-Vận tải cũng như tỉnh Gia Lai rất quan tâm đến việc đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 25. Cụ thể, Trung ương đã đầu tư khoảng 400 tỷ đồng để nâng cấp, mở rộng quốc lộ 25 đoạn qua tỉnh Gia Lai. Ngoài ra, tỉnh cũng quan tâm bố trí nguồn vốn để duy tu, sửa chữa các tuyến đường được giao quản lý, góp phần tạo thuận lợi cho người dân đi lại cũng như đảm bảo an toàn giao thông. Trên cơ sở các ý kiến của cử tri, Sở tiếp thu và tiếp tục đề xuất các cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông trong thời gian tới.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 20 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Krông Pa và Phú Thiện.

Kết luận tại các buổi tiếp xúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Krông Pa và Phú Thiện. Đối với những vấn đề đã được đại diện các cấp trả lời, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ theo dõi, đôn đốc và giám sát kết quả quá trình giải quyết. Đồng thời, Đoàn tiếp thu đầy đủ những kiến nghị của cử tri để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 và gửi các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo các huyện, xã cần nêu cao tinh thần làm việc, gần dân để kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn để bức xúc ở cơ sở.