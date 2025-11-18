Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam tài trợ 7,4 tỷ đồng xây dựng trường học tại Chư Sê

(GLO)- Ngày 18-11, Ban Quản lý dự án Công ty TNHH Thương Phẩm Atlantic Việt Nam phối hợp với chính quyền địa phương đã khởi công xây dựng 6 phòng học cùng các công trình phụ trợ tại Trường Mầm non 20/10 (thôn Nông Trường, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Tham dự lễ khởi công có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Chư Sê; Ban Giám hiệu Trường Mầm non 20/10; đại diện nhà tài trợ là Ban Quản lý dự án Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam.

Lễ khởi công Trường Mầm non 20/10 tại xã Chư Sê. Ảnh: Trịnh Thắm

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 7,4 tỷ đồng, do Công ty TNHH Thương Phẩm Atlantic Việt Nam tài trợ, sẽ hoàn thành xây dựng vào tháng 4-2026.

Sau khi hoàn thành, nhà tài trợ sẽ hỗ trợ thêm khoảng 10.000 USD (bằng hiện vật) để lắp máy lọc nước, tivi, khu vui chơi... phục vụ nhu cầu dạy và học của nhà trường.

Năm học 2025-2026, Trường Mầm non 20/10 có 228 học sinh học. Trường đang sử dụng cơ sở vật chất được cải tạo từ một trường THCS cũ vào năm 2004 và hiện đã xuống cấp trầm trọng, không đảm bảo an toàn cho việc dạy và học.