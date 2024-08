Chư Sê quan tâm cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi

(GLO)- Từ đầu tháng 7 đến nay, Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tích cực tuyên truyền, thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi.

Tại Bưu điện huyện Chư Sê, các trang-thiết bị, máy móc chuyên dụng phục vụ cho việc thu nhận hồ sơ làm thủ tục cấp thẻ căn cước được Công an huyện bố trí, sắp xếp hợp lý. Cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thì hướng dẫn tận tình, chu đáo nên mọi thủ tục được diễn ra nhanh chóng, thuận tiện cho người dân.

Đưa con gái là cháu Đỗ Trần An Nhiên (SN 2019) đến làm thủ tục cấp thẻ căn cước, chị Trần Hoàng Anh Thư (tổ 5, thị trấn Chư Sê) chia sẻ: “Vừa qua, tôi được cán bộ Công an tuyên truyền, giải thích những tiện lợi của việc làm thẻ căn cước cho trẻ em. Việc làm thẻ căn cước sẽ giúp con tôi thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện thủ tục tiêm chủng, khám-chữa bệnh, học tập, đi lại… Do đó, tôi đưa cháu đến làm ngay”.

Theo Luật Căn cước 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024), trẻ em dưới 14 tuổi được đề nghị cơ quan thẩm quyền cấp thẻ căn cước. Trong đó, đối với trẻ em từ 0 đến 6 tuổi, người đại diện hợp pháp có thể trực tiếp đến cơ quan chức năng thực hiện thủ tục cấp thẻ cho công dân.

Còn trẻ từ 6 tuổi trở lên thì phải cùng với người đại diện hợp pháp đến trụ sở cơ quan quản lý căn cước để thu nhận thông tin nhận dạng, thông tin sinh trắc học: vân tay, mống mắt, chụp ảnh khuôn mặt theo quy định nhằm xác thực chính xác chủ thẻ.

Theo thống kê, huyện Chư Sê có 37.151 người dưới 14 tuổi. Để triển khai có hiệu quả Luật Căn cước 2023 và cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi, Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các tiện ích và những điểm mới của thẻ căn cước cho người dân bằng nhiều hình thức. Trong đó, đơn vị tập trung tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh-truyền hình, mạng xã hội Facebook, Zalo của huyện. Ngoài ra, đơn vị chủ động phối hợp với các xã, thị trấn, Bưu điện huyện tuyên truyền lồng ghép vào các khung giờ người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Từ khi triển khai đến nay, Công an huyện Chư Sê đã tổ chức 20 lượt tuyên truyền Luật Căn cước 2023 với khoảng 10.000 người tham gia. Sau khi Luật Căn cước 2023 có hiệu lực, nhiều người dân đã đến thực hiện các thủ tục để được cấp thẻ căn cước. Đến nay, Công an huyện đã hoàn tất thủ tục thu nhận thông tin làm thẻ căn cước cho 149 trường hợp người dưới 14 tuổi, trong đó đã cấp xong 131 thẻ căn cước.

Trung tá Nguyễn Cư-Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Chư Sê) thông tin: Thẻ căn cước mới có nhiều ưu việt, tính bảo mật cao, được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, bảo đảm chống việc làm giả. Trong chip điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác thực thông tin qua đối sánh vân tay hoặc khuôn mặt. Quy định cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi cũng mang nhiều ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của công dân.

“Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Căn cước 2023 cho người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc họp; bố trí cán bộ, chiến sĩ thu nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Cùng với đó, đơn vị triển khai bố trí phương tiện, máy móc chuyên dụng thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trực tiếp tại các xã, thị trấn trên địa bàn để tạo thuận tiện trong việc đi lại của người dân”-Trung tá Cư cho biết thêm.