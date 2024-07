Chư Pưh thu ngân sách nhà nước đạt 60% kế hoạch tỉnh giao

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Chư Pưh từ đầu năm đến nay thực hiện hơn 285,3 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch tỉnh và 58% kế hoạch huyện giao, tăng 68,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện gần 2.523 tỷ đồng, tăng 7,53% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 48,67% kế hoạch. Trong đó, nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,16%; công nghiệp-xây dựng tăng 10,88%; thương mại-dịch vụ tăng 8,71% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện trên 108,5 tỷ đồng, tăng gần 9,37 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được hơn 285,3 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch tỉnh và 58% kế hoạch huyện giao, tăng 68,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023.

Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được quan tâm và triển khai có hiệu quả; tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được kiểm soát. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn có hơn 32 ha cây trồng bị thiệt hại do hạn hán gây ra, ước tính giá trị thiệt hại hơn 2,2 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, với việc đánh giá theo tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, 6/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đã giảm từ 7-11 tiêu chí; riêng 2 xã còn lại là xã Ia Hla đạt 7/19 tiêu chí và xã Chư Don đạt 6/19 tiêu chí.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng. Trong 6 tháng đầu năm, đã kết nạp 35 quần chúng ưu tú vào Đảng, nâng tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 1.751 đồng chí. Công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo thực hiện. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được tăng cường, củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng hiệu quả.