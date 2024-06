Chư Pưh thu ngân sách chỉ đạt 43% kế hoạch tỉnh giao

Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất đạt 2.522,81 tỷ đồng, tăng 7,53% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng diện tích gieo trồng được 25.271,9 ha, đạt 74,6% kế hoạch, tăng 3,87%. Công tác phòng-chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, bảo vệ thực vật, khuyến nông, thủy lợi được chú trọng triển khai, đạt nhiều kết quả. Hiện huyện có 6 xã đạt 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện được 285,3 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch tỉnh giao, đạt 58% kế hoạch HĐND huyện giao; trong đó, thu trên địa bàn huyện được 24,023 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch tỉnh giao, đạt 34% kế hoạch HĐND huyện giao. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế… tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong 6 tháng cuối năm, huyện tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; tích cực triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển hợp tác xã và sản phẩm OCOP; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; tiếp tục làm tốt công tác quản lý đất đai và môi trường; tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách, đảm bảo thu ngân sách đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.