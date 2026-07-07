(GLO)- Được chơi trên sân nhà với những khán đài chật kín khán giả, song đội tuyển Mỹ đã có một trận đấu tương đối bạc nhược với những sai lầm nơi hàng thủ để rồi gục ngã trước đội tuyển Bỉ ở vòng 1/8.

Đội tuyển Bỉ đang trong thời kỳ quá độ hậu thế hệ vàng không được đánh giá quá cao ở kỳ World Cup 2026. Tuy nhiên, với chất lượng đội hình, Mỹ vẫn sẽ là con mồi vừa miếng với Quỷ đỏ.

Chơi bạc nhược, chủ nhà Mỹ gục ngã trước Bỉ. Ảnh: Reuters

Và họ chỉ cần hơn 8 phút để cụ thể hóa những ưu thế của mình sau liên tiếp những đợt hãm thành. Các cầu thủ Mỹ chơi lập bập tạo điều kiện cho De Ketelaere có pha băng cắt đệm bóng vào lưới trống.

Bỉ có bàn thắng mở tỷ số 1-0 ngay ở phút thứ 9

Đội bóng xứ cờ hoa nuôi lại hy vọng khi Tillman có pha đá phạt hàng rào thành bàn san bằng cách biệt 1-1 ở phút 30.

Tillman đá phạt hàng rào san bằng cách biệt 1-1 cho đội tuyển Mỹ

Tuy vậy, trong khi hàng công chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc, hàng thủ của đội chủ nhà đã thi đấu khá lỏng lẻo. Chỉ 3 phút sau bàn thắng gỡ hòa, Mỹ lại để thủng lưới từ pha đánh đầu đơn giản của De Ketelaere.

Đầu hiệp 2, mọi thứ còn trở nên tệ hại hơn với thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Thủ thành Freese có pha xử lý lóng ngóng bằng chân và tặng cho Vanaken một món quà thoải mái ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1.

Những phút cuối cùng, Mỹ bất lực trong việc tìm đến mành lưới của Courtois. Trong khi những nhân sự nơi hàng thủ tiếp tục có một ngày thi đấu thảm họa.

Lukaku ấn định tỷ số 4-1 của trận đấu

Phút bù giờ thứ 3, họ chơi khá hớ hênh tạo điều kiện cho Lukaku dễ dàng dứt điểm ấn định tỷ số 4-1 cho trận đấu.

Dễ dàng đánh bại đội chủ nhà, Bỉ đã lọt vào tứ kết để gặp các cầu thủ Tây Ban Nha.