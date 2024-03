“Cây kơ nia” của làng Lốp

Nam hành khách người Mỹ gốc Việt trong vụ máy bay hãng Alaska Airlines bị bung cửa trên không kể rằng anh may mắn thoát nạn nhờ thắt dây an toàn.

(GLO)- Sáng 20-3, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Phạm Thị Tố Hải đã đến thăm và trao tặng sinh kế là 1 con bò giống sinh sản trị giá 20 triệu đồng cho gia đình chị Đinh Thị Blớc ở làng Kuk Kôn, xã An Thành, huyện Đak Pơ.

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa, khói cao cả trăm mét bao trùm công ty.

(GLO)- Sáng 16-3, tại trụ sở Công an xã An Phú, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.