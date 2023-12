Cầy gấm quý hiếm xuất hiện trong phòng ngủ nhà dân tại Cao Bằng

(GLO)- Hiện nay, tỷ lệ phụ nữ nông thôn ở Gia Lai được tiếp cận với nguồn nước sạch và nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước. Sự thiếu hụt này khiến chất lượng cuộc sống bị giảm sút. Xuất phát từ tình hình thực tế, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh đã xây dựng Đề án “Xây dựng gia đình 3 sạch, thực hiện chỉ tiêu 17.8 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”.

(GLO)- Sáng 29-11, UBND huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức H ội thi C án bộ cơ sở làm công tác giảm nghèo giỏi lần thứ IV , năm 2023.

(GLO)-Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi đưa tin, tối 28/11, sau 17 ngày, đội tìm kiếm và cứu nạn Ấn Độ đã giải cứu được toàn bộ 41 công nhân mắc kẹt bên trong đoạn đường hầm cao tốc bị sập tại bang Uttarakhand, miền Bắc nước này.

Tổ chức Kỳ quan của sông Mekong (Wonders of the Mekong) mới đây cho biết, một con cá tra khổng lồ có chiều dài đến 204cm, nặng 110kg được thả trở lại dòng Mekong. Cùng với cá đuối nước ngọt, đây là một trong những loài cá khổng lồ được và xem là báu vật của dòng Mekong.

Ở Quảng Trị, hôm 17.11, Công an H.Gio Linh đã xử phạt một người đàn ông 55 tuổi ở xã Gio Mỹ (H.Gio Linh) 5 triệu đồng vì vứt xác gia súc nhiễm bệnh (1 con lợn nái nặng 120 kg) ra môi trường.

(GLO)- Thời gian qua, phường An Phú (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.