Cao su vươn mình trên xứ sở Angkor - Kampong Thom: Kỳ cuối - Đời sống người lao động ngày càng nâng cao

Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh

Nói đến công tác xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể và công tác dân vận, việc làm từ thiện xã hội của doanh nghiệp, các anh lãnh đạo của Công ty Cao su Chư Sê - Kampong Thom, vui vẻ cho biết: Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty luôn chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, Đảng bộ Công ty có 60 đảng viên, sinh hoạt trong 5 chi bộ trực thuộc. Cán bộ, đảng viên có tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Việt Nam cũng như của Chính phủ Campuchia.

Ông Yim Chhayly-Phó Thủ tướng Campuchia cùng Đại sứ Vũ Quang Minh tới thăm và làm việc tại công ty (ảnh chụp lại).

Đảng ủy Công ty tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, vận động, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng, người lao động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, cải thiện đời sống người lao động. Các vấn đề mang tính chủ trương đều được bàn bạc, thảo luận, thống nhất, phát huy vai trò quản lý, điều hành, thực hiện của cấp ủy và Ban Giám đốc. Trên một địa bàn khó khăn, xa Tổ quốc, làm nhiệm vụ sản xuất kinh doanh một loại sản phẩm còn mới lạ đối với nước bạn Campuchia như sản phẩm ngành cao su, nhưng các cán bộ, đảng viên ở đây đã phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng đơn vị theo “mô hình” của Đảng bộ hơn 200 đảng viên của Công ty “mẹ” Cao su Chư Sê-đơn vị Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới...

Nhờ đó, Đảng bộ Công ty được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liên tục, và liên tục được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2018-2023.

Quan tâm đời sống công nhân sở tại

Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Tiến Dũng rất vui khi chia sẻ với chúng tôi về đời sống vật chất và tinh thần của gần 3.400 cán bộ, công nhân, người lao động trong đơn vị rằng thu nhập bình quân của họ đạt gần 10 triệu đồng/tháng, ấy là tính đến năm 2024.

Nghe Tổng Giám đốc Dũng cho biết tình hình đời sống thu nhập của người lao động ở doanh nghiệp của anh, mà ở đó có trên 95% lao động là người sở tại Campuchia, tôi thoáng nghĩ, mặc dù đất nước Chùa Tháp đã thoát nạn diệt chủng Pol Pot từ khá lâu, song tình hình sản xuất và đời sống của đa số người lao động còn gặp khó khăn, nhất là vùng nông thôn, vùng xa xôi hẻo lánh, thế mà một bộ phận nam nữ thanh niên trong vùng Dự án Kampong Thom vào làm công nhân cao su có được thu nhập bình quân hàng năm như vậy là quá lý tưởng, là giấc mơ của bà con bao đời!

Không dừng lại ở đó, công nhân người Campuchia còn được cấp nhà ở miễn phí, cấp gạo hàng tháng, được mua bảo hiểm và sử dụng hàng loạt dịch vụ tiện ích ngay từ khi mới vào làm công nhân của Công ty. Những con số đầy thuyết phục là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng ủy và Ban Giám đốc Công ty với đời sống công nhân, lao động như: Hơn 1.225 căn nhà nằm trên diện tích 47.300 m2, tổng trị giá lên đến 6,6 triệu USD dành cho 200 lao động gián tiếp là cán bộ người Việt Nam và Campuchia và gần 3.200 công nhân lao động trực tiếp người Campuchia. Con em của công nhân được đi học trong ngôi trường trị giá 78.000 USD với 3 phòng học khang trang, 1 thư viện và 2 phòng ở cho giáo viên. Ở đây còn có trạm y tế với tổng chi phí xây dựng là 27.000 USD với đầy đủ y cụ và thuốc men để khám, chữa những bệnh thông thường cho người lao động...

Ngoài ra, anh chị em người lao động Campuchia trong doanh nghiệp nói riêng và những cá nhân, tập thể lao động xuất sắc hàng năm được đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở các đơn vị bạn và đặc biệt người lao động được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sống và tác phong công nghiệp, làm việc trong môi trường tập thể lớn và có sự khác biệt phần nào về văn hóa, tập tục, cách sinh hoạt hàng ngày giữa công nhân là người Campuchia và Việt Nam.

Ngôi chùa do Công ty xây dựng tại khu trung tâm của dự án, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người lao động sở tại. Ảnh: Đ.M.P

Bên cạnh đó, Công ty đã đầu tư xây dựng một ngôi chùa có tổng chi phí 295.000 USD ngay tại khu trung tâm của dự án, nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của người lao động sở tại. Những ngày lưu lại Công ty “của những người đi làm vàng trắng” trên xứ Angko, chúng tôi được chủ nhà đưa đến thăm viếng ngôi chùa mới được xây dựng chưa lâu. Các vị sư ở đây vui vẻ đón chào chúng tôi và làm lễ bái theo phong tục của địa phương...

Nghe những con số thống kê và việc làm ấy mà lòng người viết, vốn là một lãnh đạo ở địa phương-nơi “công ty mẹ” của Cao su Chư Sê–Kampong Thom không khỏi vui mừng về một đội ngũ cán bộ trẻ, có học thức, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trưởng thành ngay trên vùng đất xa tổ quốc!

Chúng tôi càng vui hơn khi được biết toàn thể CBCNV, người lao động của Công ty đã đoàn kết, thi đua trong lao động, vận dụng và khai thác tối đa các lợi thế, khắc phục khó khăn, kinh doanh linh hoạt, hợp lý, thực hành tiết kiệm, hạ giá thành sản phẩm, nên đã giữ vững sản xuất, ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập.

Dây chuyền nhà máy chế biến mủ cao su. Ảnh: Đ.M.P

Nhờ vậy người lao động luôn đồng hành, chia sẻ mọi khó khăn vất vả cùng Công ty. Công ty luôn quan tâm tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ các mặt cho công nhân và người lao động. Có đến 100% đơn vị trực thuộc của Công ty hàng năm tổ chức học tập và quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn nói chung và trong vùng Dự án nói riêng. Công tác giáo dục, đào tạo luôn được Công ty quan tâm. Hiện nay, Công ty đã có đội ngũ cán bộ có trình độ Thạc sĩ là 2 người, đại học 62 người, cao đẳng là 25 người và trung cấp là 10 người, sơ cấp là 3 người.

Nhiều doanh nghiệp ngoài nhà nước thường ít quan tâm đến việc tổ chức và xây dựng các đoàn thể quần chúng, công tác Đảng trong đơn vị, họ có nhiều lý lẽ để biện minh cho việc này, nhưng ở Công ty Cao su Chư Sê- Kampong Thom thì lại khác. Được biết, hàng năm việc kết nạp đảng viên mới được Đảng bộ Công ty đưa vào chỉ tiêu phấn đấu; công tác xây dựng các tổ chức quần chúng như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ... được chỉ đạo sát sao, kiểm tra uốn nắn sai sót, phát huy mặt mạnh của đoàn thể, thông qua các tổ chức quần chúng phát động và lan tỏa phong trào thi đua sôi nổi trong doanh nghiệp.

Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần làm chủ trong lao động sản xuất và quản lý vật tư, sản phẩm của công ty, thực hiện quy chế dân chủ, đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong tập thể cán bộ và đoàn viên công đoàn. Công ty phối hợp cùng tổ chức Công đoàn phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 3 tháng cuối mỗi năm.

Với sự phấn đấu hết mình các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cụ thể: Vượt sản lượng khai thác, vượt sản lượng chế biến, tăng năng suất lao động, đảm bảo chất lượng, giảm giá thành sản phẩm…

Đời sống người lao động công ty ngày càng nâng cao. Ảnh: Đ.M.P

Ngoài ra Công đoàn còn tham gia tích cực và đầy đủ các phong trào chung do Tập đoàn, Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức, cũng như chương trình xã hội từ thiện do Công đoàn các cấp phát động, tổ chức thăm hỏi tặng quà đối với các gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho các hộ lao động nghèo… với tổng kinh phí thực hiện trong những năm lại đây hơn 10.000 USD. Cùng với đó, Công ty rất tích cực tham gia các phong trào ở địa phương nơi mình đứng chân ngay từ những ngày đầu đặt chân đến xứ sở Angko, rất được nhân dân địa phương của nước bạn ca ngợi.

Thắm tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia

Những thành quả đạt được trong những năm qua của Công ty đã đóng góp cho sự phát triển của ngành cao su Campuchia, tạo ra sản phẩm mủ cao su thương hiệu Campuchia ngang tầm với các nước trong khu vực. Góp phần tạo năng suất, sản lượng cao su bình quân của Campuchia từ 1 tấn/ha lên 2 tấn/ha ngang bằng với khu vực Đông Nam Á. Lần đầu tiên đưa thương hiệu của cao su Campuchia ra thị trường thế giới với chất lượng tương đương các nước trong khu vực. Công ty Cao su Chư Sê - Kampong Thom xứng đáng là mô hình điểm về quá trình trồng và khai thác, tiêu thụ sản phẩm cao su của ngành cao su Campuchia học tập.

Nhiều lãnh đạo cấp cao của Campuchia đến thăm và làm việc với Công ty ghi nhận và đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng quý giá cho cán bộ, công nhân Công ty. Chính phủ và các bộ, ban, ngành Campuchia từng nhận xét về việc phát triển thương hiệu cao su của Công ty và được Tổng Cục cao su Campuchia ghi nhận đã có những đóng góp to lớn góp phần nâng cao vị thế của ngành cao su Campuchia ngang bằng với các nước trong khu vực và quốc tế.

Phát huy truyền thống công tác dân vận từ công ty mẹ Chư Sê, Công ty xây dựng được mối quan hệ rộng rãi và mật thiết với chính quyền xã, huyện, tỉnh và các bộ, ban, ngành trung ương của nước bạn. Đặc biệt là đối với chính quyền địa phương, Công ty xác định tăng cường mối quan hệ với chính quyền và nhân dân, coi đây là mối quan tâm hàng đầu, nhằm đảm bảo phối hợp chặt chẽ công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội. Công ty được Đại sứ quán Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Campuchia đánh giá cao hiệu quả trong đầu tư dự án, là đơn vị có sự đóng góp rất lớn về việc gây dựng mối quan hệ thấu hiểu và đoàn kết dân tộc, hữu nghị, hợp tác giữa chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia.

...Năm tháng đi qua, Công ty Cao su Chư Sê - Kampong Thom đã để lại những thành tựu to lớn trên hành trình lập nghiệp ở xứ người, nhưng chặng đường phía trước còn lắm gian nan, thách thức. Việc tiếp tục tổ chức SXKD sao cho đạt hiệu quả cao nhất, hoàn vốn đầu tư sớm nhất, lợi nhuận nhiều nhất là vấn đề trăn trở của những người đứng đầu Công ty, nhằm tiếp tục xây dựng Công ty Cao su Chư Sê - Kampong Thom thành biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Campuchia! Những lo toan, trăn trở, dự định và lòng quyết tâm luôn hiện hữu trong nhịp sống đầy sôi động của CBCNV công ty.

Từ những gì chúng tôi được nghe, được thấy và những phần thưởng hàng năm mà Nhà nước Việt Nam và Campuchia đã dành cho Công ty Cao su Chư Sê - Kampong Thom, tin tưởng rằng Công ty sẽ không ngừng phát triển xứng tầm đơn vị cao su tốp đầu của ngành. Được biết, hiện công ty đang được đề nghị Nhà nước Việt Nam xét tặng danh hiệu cao quý-Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới!