Cảnh giác trước thông tin không chính xác trên mạng xã hội

Ông Trần Thế Cương cho biết, bên cạnh công tác dạy và học, việc phòng, chống dịch bệnh, trong đó có dịch COVID-19 vẫn được toàn ngành Giáo dục Thủ đô duy trì nghiêm túc từ đầu năm học 2022 - 2023 đến nay. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, nhà trường cần thận trọng khi phát ngôn, chia sẻ những thông tin về dịch bệnh khi chưa có căn cứ của cơ quan chuyên môn, tránh gây hiểu lầm, hoang mang trong phụ huynh và học sinh.

Ghi nhận tại một số trường học trên địa bàn, số lượng học sinh nghỉ học do sốt, cảm cúm nhiều hơn so với thời điểm cuối tháng 3. Tuy nhiên trong số đó, những học sinh bị mắc COVID-19 chiếm số lượng ít, việc dạy học tại các trường vẫn diễn ra bình thường. Chưa có trường hợp nào cả lớp phải nghỉ do có học sinh mắc COVID-19 cũng như chưa xuất hiện ổ dịch tại trường học.

Thời điểm này là những tuần cuối cùng của năm học 2022 - 2023, học sinh toàn thành phố chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra cuối năm học. Trong đó, học sinh lớp 9, lớp 12 đang tập trung ôn thi cho kỳ thi chuyển cấp, tốt nghiệp. Thông tin không chính xác trên đã gây hoang mang, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của phụ huynh và học sinh, đặc biệt là học sinh cuối cấp.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, dù số ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn trong những ngày gần đây có dấu hiệu gia tăng song vẫn đang được kiểm soát tốt, chưa ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng mới. Trong tháng 3, trung bình mỗi ngày trên địa bàn thành phố ghi nhận 8-10 ca. Từ đầu tháng 4 đến nay, mỗi ngày thành phố ghi nhận từ 20-40 ca. Riêng ngày 10/4, Hà Nội ghi nhận 64 ca tại 8/30 quận, huyện, thị xã.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, số ca mắc COVID-19 gia tăng trong những ngày gần đây do thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa, nhiệt độ nóng ẩm là điều kiện thuận lợi cho các loại virus phát triển, trong đó có virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, hiện dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố vẫn đang được kiểm soát tốt và chưa ghi nhận sự xuất hiện biến chủng mới của virus SARS-CoV-2. Đa phần ca mắc đều có biểu hiện nhẹ và được chỉ định điều trị tại nhà. Những trường hợp phải nhập viện đều là người cao tuổi, có bệnh nền.

Theo khuyến cáo của ngành Y tế, để phòng bệnh hiệu quả, người dân nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng, luôn giữ khoảng cách khi đến nơi đông người và tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi có triệu chứng nghi ngờ, người dân cần chủ động tự cách ly tại nhà để phòng lây nhiễm cho những người xung quanh.